Смертельная авария в Словении: пятеро иностранцев погибли, четверо из них, предварительно, украинцы

В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины. Об этом пишет словенское издание Delo со ссылкой на полицию, передает УНН.

Около 11 часов утра на автомагистрали вблизи выезда Slovenske Konjice в направлении Любляны произошло дорожно-транспортное происшествие. Сначала полиция Целье сообщила о четырех погибших в ДТП и еще двух пострадавших, но впоследствии Генеральная полиция уточнила, что погиб еще пятый участник ДТП. Все они были иностранными гражданами