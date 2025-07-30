Смертельная авария в Словении: пятеро иностранцев погибли, четверо из них, предварительно, украинцы
Киев • УНН
В Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев. Предварительно, четверо из них являются гражданами Украины.
В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины. Об этом пишет словенское издание Delo со ссылкой на полицию, передает УНН.
Около 11 часов утра на автомагистрали вблизи выезда Slovenske Konjice в направлении Любляны произошло дорожно-транспортное происшествие. Сначала полиция Целье сообщила о четырех погибших в ДТП и еще двух пострадавших, но впоследствии Генеральная полиция уточнила, что погиб еще пятый участник ДТП. Все они были иностранными гражданами
Сообщается, что украинский водитель микроавтобуса перевозил семь человек и из-за несоответствующей скорости врезался в заднюю часть прицепа грузовика, которым, по предварительным данным, управлял водитель из россии.
В столкновении погибли пять человек, по предварительным данным, четверо из них – граждане Украины. Водитель, который стал причиной аварии, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка – более серьезные
Напомним
Сегодня вблизи села Кузьминцы, что в Винницкой области, произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.