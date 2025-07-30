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Смертельная авария в Словении: пятеро иностранцев погибли, четверо из них, предварительно, украинцы

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев. Предварительно, четверо из них являются гражданами Украины.

Смертельная авария в Словении: пятеро иностранцев погибли, четверо из них, предварительно, украинцы

В результате аварии на автомагистрали в Словении погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – граждане Украины. Об этом пишет словенское издание Delo со ссылкой на полицию, передает УНН.

Около 11 часов утра на автомагистрали вблизи выезда Slovenske Konjice в направлении Любляны произошло дорожно-транспортное происшествие. Сначала полиция Целье сообщила о четырех погибших в ДТП и еще двух пострадавших, но впоследствии Генеральная полиция уточнила, что погиб еще пятый участник ДТП. Все они были иностранными гражданами 

- пишет издание.

Сообщается, что украинский водитель микроавтобуса перевозил семь человек и из-за несоответствующей скорости врезался в заднюю часть прицепа грузовика, которым, по предварительным данным, управлял водитель из россии.

В столкновении погибли пять человек, по предварительным данным, четверо из них – граждане Украины. Водитель, который стал причиной аварии, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка – более серьезные 

- добавляет издание.

Напомним

Сегодня вблизи села Кузьминцы, что в Винницкой области, произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

Павел Башинский

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