Масштабна ДТП в Афганістані: щонайменше 76 загиблих, серед них жінки та діти
Київ • УНН
В Афганістані пасажирський автобус зіткнувся з мотоциклом і вантажівкою, після чого загорівся. Загинуло щонайменше 76 людей, троє отримали поранення.
У провінції Герат, що на заході Афганістану, сталася одна з найтрагічніших аварій останніх років. Пасажирський автобус, що прямував з Іслам-Кали до Кабула, зіткнувся з мотоциклом та вантажівкою Mazda, після чого транспортний засіб загорівся. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 76 людей, ще троє отримали серйозні поранення. Про це повідомляє Рajhwok, пише УНН.
Деталі
Як повідомив речник губернатора Герату Муфтій Мохаммед Юсуф Саїді, серед жертв є діти, жінки, літні люди, а також водії автобуса, вантажівки та мотоцикліст. Тіла загиблих були передані до моргу корпусу "Аль-Фарук", де також організували підготовку до поховання.
Рятувальні команди та медичний персонал прибули на місце трагедії одразу після інциденту. Поранених оперативно доправили до лікарень Герату.
Влада регіону висловила глибокі співчуття родинам загиблих та закликала водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути нових трагедій на дорогах.
