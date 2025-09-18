$41.190.02
12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Український фотограф Ілля Ратман трагічно загинув у ДТП на трасі між Альбукерке та Ель-Пасо. Автомобіль врізався в його мотоцикл, фотограф помер на місці події.

У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман

12 вересня трагічно загинув відомий український фотограф Ілля Ратман. Він потрапив у ДТП на трасі між Альбукерке та Ель-Пасо: автомобіль врізався в його мотоцикл, фотограф помер на місці. Про це повідомили в Instagram рідні митця, передає УНН.

Деталі

Ілля Ратман помер. Увечері 12 вересня на трасі США 85 між Альбукерке, Нью-Мексико, та Ель-Пасо, Техас, автомобіль врізався в його мотоцикл. Він загинув на місці події

- йдеться у дописі.

Там зазначено, що Ратман "покинув цей світ, займаючись улюбленою справою: катаючись на своєму новому байку". Він щойно вирушив у подорож, про яку давно мріяв.

Церемонія прощання відбудеться в Лос-Анджелесі. Точна дата та місце проведення будуть оголошені пізніше.

Доповнення

Ілля Ратман народився 13 червня 1982 року в Бердянську Запорізької області (з 2022 року місто окуповане російськими військами - ред.). Закінчив Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара й розпочав журналістську кар’єру в "Діловій столиці". Згодом захопився фотографією: спершу знімав весілля та портрети, а з часом здобув визнання завдяки креативним проєктам.

У 2019 році Ратман закінчив Українську кіношколу й переїхав до Лос-Анджелеса, де працював фотографом і режисером, співпрацюючи з митцями з України та світу.

Попри життя за океаном, він активно підтримував Україну: під час повномасштабної війни виходив на мітинги у США, розповідав про події на батьківщині у соцмережах і допомагав співвітчизникам.

На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15.09.25, 21:37 • 15093 перегляди

Альона Уткіна

