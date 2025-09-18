У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман

12 вересня трагічно загинув відомий український фотограф Ілля Ратман. Він потрапив у ДТП на трасі між Альбукерке та Ель-Пасо: автомобіль врізався в його мотоцикл, фотограф помер на місці. Про це повідомили в Instagram рідні митця, передає УНН.

Деталі

Ілля Ратман помер. Увечері 12 вересня на трасі США 85 між Альбукерке, Нью-Мексико, та Ель-Пасо, Техас, автомобіль врізався в його мотоцикл. Він загинув на місці події - йдеться у дописі.

Там зазначено, що Ратман "покинув цей світ, займаючись улюбленою справою: катаючись на своєму новому байку". Він щойно вирушив у подорож, про яку давно мріяв.

Церемонія прощання відбудеться в Лос-Анджелесі. Точна дата та місце проведення будуть оголошені пізніше.

Доповнення

Ілля Ратман народився 13 червня 1982 року в Бердянську Запорізької області (з 2022 року місто окуповане російськими військами - ред.). Закінчив Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара й розпочав журналістську кар’єру в "Діловій столиці". Згодом захопився фотографією: спершу знімав весілля та портрети, а з часом здобув визнання завдяки креативним проєктам.

У 2019 році Ратман закінчив Українську кіношколу й переїхав до Лос-Анджелеса, де працював фотографом і режисером, співпрацюючи з митцями з України та світу.

Попри життя за океаном, він активно підтримував Україну: під час повномасштабної війни виходив на мітинги у США, розповідав про події на батьківщині у соцмережах і допомагав співвітчизникам.

