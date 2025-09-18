В США в ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман
Украинский фотограф Илья Ратман трагически погиб в ДТП на трассе между Альбукерке и Эль-Пасо. Автомобиль врезался в его мотоцикл, фотограф скончался на месте происшествия.
12 сентября трагически погиб известный украинский фотограф Илья Ратман. Он попал в ДТП на трассе между Альбукерке и Эль-Пасо: автомобиль врезался в его мотоцикл, фотограф скончался на месте. Об этом сообщили в Instagram родные художника, передает УНН.
Детали
Илья Ратман умер. Вечером 12 сентября на трассе США 85 между Альбукерке, Нью-Мексико, и Эль-Пасо, Техас, автомобиль врезался в его мотоцикл. Он погиб на месте происшествия
Там указано, что Ратман "покинул этот мир, занимаясь любимым делом: катаясь на своем новом байке". Он только что отправился в путешествие, о котором давно мечтал.
Церемония прощания состоится в Лос-Анджелесе. Точная дата и место проведения будут объявлены позже.
Дополнение
Илья Ратман родился 13 июня 1982 года в Бердянске Запорожской области (с 2022 года город оккупирован российскими войсками - ред.). Окончил Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара и начал журналистскую карьеру в "Деловой столице". Впоследствии увлекся фотографией: сначала снимал свадьбы и портреты, а со временем получил признание благодаря креативным проектам.
В 2019 году Ратман окончил Украинскую киношколу и переехал в Лос-Анджелес, где работал фотографом и режиссером, сотрудничая с художниками из Украины и мира.
Несмотря на жизнь за океаном, он активно поддерживал Украину: во время полномасштабной войны выходил на митинги в США, рассказывал о событиях на родине в соцсетях и помогал соотечественникам.
