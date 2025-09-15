На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник
Киев • УНН
Артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасичник погиб на войне. Он вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года.
Война, развязанная россией, унесла жизнь артиста балета Львовской национальной оперы Дмитрия Пасечника, который в июне 2025 года вступил в ВСУ, пишет УНН со ссылкой на сообщение театра.
С большой скорбью сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года. В июне 2025 г. он вступил в ряды Вооруженных сил Украины
Отмечено, что детали относительно похорон Дмитрия Пасечника будут известны позже.
