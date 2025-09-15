На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник

$41.280.03
17:38 • 9964 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 13667 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 17183 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 21946 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 25486 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 56144 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 36304 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32525 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36184 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58418 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом15 сентября, 09:02 • 5934 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 33084 просмотра
Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают изменения15 сентября, 10:01 • 5392 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи Генпрокурора15 сентября, 11:55 • 14349 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений14:15 • 13176 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 33183 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 37929 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 56124 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща13 сентября, 16:18 • 33503 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы13 сентября, 07:00 • 112769 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей15 сентября, 08:11 • 25749 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 26175 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км14 сентября, 09:45 • 32541 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию13 сентября, 14:46 • 38655 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные12 сентября, 14:01 • 88166 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасичник погиб на войне. Он вступил в ряды ВСУ в июне 2025 года.

На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник

Война, развязанная россией, унесла жизнь артиста балета Львовской национальной оперы Дмитрия Пасечника, который в июне 2025 года вступил в ВСУ, пишет УНН со ссылкой на сообщение театра. 

С большой скорбью сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года. В июне 2025 г. он вступил в ряды Вооруженных сил Украины 

- говорится в сообщении.

Отмечено, что детали относительно похорон Дмитрия Пасечника будут известны позже.

Воевала в составе интернационального легиона: 24-летняя белоруска погибла в боях под Бахмутом17.01.25, 21:54 • 53685 просмотров

Алена Уткина

Война в Украине
Вооруженные силы Украины