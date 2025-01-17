Воевала в составе интернационального легиона: 24-летняя белоруска погибла в боях под Бахмутом
Киев • УНН
Мария Зайцева, 24-летняя белоруска из Гомеля, погибла в составе 2-го Интернационального легиона под Бахмутом. Ранее участница протестов в Минске 2020 года, после лечения в Чехии присоединилась к защитникам Украины.
В Украине, в боях под Бахмутом, погибла 24-летняя белорусская волонтерка Мария Зайцева, передает УНН со ссылкой на "Наша ніва".
"Девушка погибла в боях под Бахмутом, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона. Вчера ей исполнилось 24 года, сегодня утром она умерла", - пишет издание.
После начала войны девушка присоединилась к защитникам Украины. И друзья Марии подтвердили "Нашей Ніве" ее трагическую смерть.
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По информации СМИ, Мария родом из Гомеля, она окончила гимназию № 46 имени Блеза Паскаля, где углубленно изучают французский язык.
В августе 2020 года девушка вместе с подругой специально приехала в Минск, чтобы принять участие в акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов. Там она получила серьезные травмы.
Мария перенесла несколько операций в беларуси, а затем была отправлена на лечение в Чехию.
После начала войны девушка присоединилась к защитникам Украины.