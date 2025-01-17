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Воювала у складі інтернаціонального легіону: 24-річна білоруска загинула в боях під Бахмутом

Воювала у складі інтернаціонального легіону: 24-річна білоруска загинула в боях під Бахмутом

Київ • УНН

 • 53513 перегляди

Марія Зайцева, 24-річна білоруска з Гомеля, загинула у складі 2-го Інтернаціонального легіону під Бахмутом. Раніше учасниця протестів у Мінську 2020 року, після лікування в Чехії приєдналася до захисників України.

В Україні, в боях під Бахмутом, загинула 24-річна білоруська волонтерка Марія Зайцева, передає УНН з посиланням на "Наша Ніва".

"Дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. Учора їй виповнилося 24 роки, сьогодні вранці вона померла", - пише видання.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України. І друзі Марії підтвердили "Нашій Ніві" її трагічну смерть.

Додамо

За інформацією ЗМІ, Марія родом із Гомеля, вона закінчила гімназію № 46 імені Блеза Паскаля, де поглиблено вивчають французьку мову.

У серпні 2020 року дівчина разом із подругою спеціально приїхала до Мінська, щоб узяти участь в акціях протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів. Там вона отримала серйозні травми.

Марія перенесла кілька операцій у білорусі, а потім була відправлена на лікування до Чехії.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
cheska-respublikaЧеська Республіка
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