Воювала у складі інтернаціонального легіону: 24-річна білоруска загинула в боях під Бахмутом

В Україні, в боях під Бахмутом, загинула 24-річна білоруська волонтерка Марія Зайцева, передає УНН з посиланням на "Наша Ніва".

"Дівчина загинула в боях під Бахмутом, де воювала у складі 2-го Інтернаціонального легіону. Учора їй виповнилося 24 роки, сьогодні вранці вона померла", - пише видання.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України. І друзі Марії підтвердили "Нашій Ніві" її трагічну смерть.

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За інформацією ЗМІ, Марія родом із Гомеля, вона закінчила гімназію № 46 імені Блеза Паскаля, де поглиблено вивчають французьку мову.

У серпні 2020 року дівчина разом із подругою спеціально приїхала до Мінська, щоб узяти участь в акціях протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів. Там вона отримала серйозні травми.

Марія перенесла кілька операцій у білорусі, а потім була відправлена на лікування до Чехії.

Після початку війни дівчина приєдналася до захисників України.