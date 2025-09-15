На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

Війна, розв’язана росією, забрала життя артиста балету Львівської національної опери Дмитра Пасічника, який у червні 2025 року вступив до ЗСУ, пише УНН із посиланням на допис театру.

Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року. У червні 2025 р. він долучився до лав Збройних сил України - йдеться у дописі.

Зазначено, що деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом.

