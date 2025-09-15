На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник
Київ • УНН
Артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник загинув на війні. Він долучився до лав ЗСУ у червні 2025 року.
Війна, розв’язана росією, забрала життя артиста балету Львівської національної опери Дмитра Пасічника, який у червні 2025 року вступив до ЗСУ, пише УНН із посиланням на допис театру.
Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року. У червні 2025 р. він долучився до лав Збройних сил України
Зазначено, що деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом.
Воювала у складі інтернаціонального легіону: 24-річна білоруска загинула в боях під Бахмутом17.01.25, 21:54 • 53657 переглядiв