На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

17:38 • 7344 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 11875 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 16115 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 20955 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 24689 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 55047 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 35928 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32364 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36076 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58255 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови Генпрокурора
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищ
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 55053 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сі Цзіньпін
Ольга Стефанишина
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Вашингтон
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times
Шахед-136

На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник загинув на війні. Він долучився до лав ЗСУ у червні 2025 року.

На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

Війна, розв’язана росією, забрала життя артиста балету Львівської національної опери Дмитра Пасічника, який у червні 2025 року вступив до ЗСУ, пише УНН із посиланням на допис театру. 

Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року. У червні 2025 р. він долучився до лав Збройних сил України 

- йдеться у дописі.

Зазначено, що деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом.

Воювала у складі інтернаціонального легіону: 24-річна білоруска загинула в боях під Бахмутом17.01.25, 21:54 • 53657 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в Україні
Збройні сили України