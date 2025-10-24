$41.900.14
ЕС ужесточает правила контроля за водительскими удостоверениями, чтобы снизить смертность на дорогах

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Европейский Союз принял новые правила в отношении водительских удостоверений, включая цифровые удостоверения и трансграничные штрафы. Это часть плана по снижению смертности на дорогах, которая в прошлом году достигла почти 20 тысяч, к 2050 году.

ЕС ужесточает правила контроля за водительскими удостоверениями, чтобы снизить смертность на дорогах

В прошлом году число смертей на дорогах Европейского Союза достигло почти 20 тысяч, и ЕС намерен значительно сократить это число к 2050 году. В рамках очередного шага по уменьшению смертности на дорогах, законодатели Европы на этой неделе приняли новые правила относительно водительских удостоверений для всего ЕС, включая введение цифровых удостоверений и трансграничных штрафов, пишет УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Реформа необходима, потому что мир изменился. Мы должны сократить число смертей на дорогах с 20 000 в год, и эта реформа является частью этого пакета

— заявила во вторник Европейской редакции новостей (enr) в Страсбурге законодатель ЕС Ютта Паулус от Немецкой партии зеленых, которая является содокладчиком по этому вопросу в парламенте.

Эта реформа является частью Пакета мер по безопасности дорожного движения, с помощью которого ЕС достигает своей цели "Видение ноль" – ноль смертельных случаев и серьезных травм на дорогах к 2050 году.

Согласно целевому показателю, установленному в 2018 году, число смертельных случаев на дорогах должно сократиться вдвое к 2030 году по сравнению с 2019 годом, но ЕС все еще далек от достижения этой цели.

Последние данные Европейской комиссии показывают, что в 2024 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 19 940 человек, что на 2% меньше по сравнению с 2023 годом и на 12% меньше, чем в 2019 году.

В США в ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман18.09.25, 19:19 • 14228 просмотров

Тиман также хочет ввести обязательное ношение шлемов для детей в возрасте до 18 лет, которые ездят на электрическом велосипеде, ссылаясь на рост числа молодых людей, попадающих в отделение неотложной помощи с повреждением мозга после аварии.

Что нового для водителей ЕС

Новые правила, одобренные законодателями ЕС, вводят более строгие условия получения и продления водительских удостоверений, способствуют обмену информацией о серьезных нарушителях правил дорожного движения между государствами-членами и поощряют использование цифровых разрешений.

Наиболее кардинальное изменение заключается в том, что серьезные нарушения правил дорожного движения, такие как вождение в нетрезвом состоянии или чрезмерное превышение скорости, могут привести к запрету управления транспортными средствами по всему ЕС. В настоящее время наказания, как правило, ограничиваются страной, где было совершено правонарушение.

В настоящее время почти 40% водителей, у которых лишены или приостановлены водительские удостоверения в стране, отличной от той, где оно было выдано, остаются безнаказанными, сообщил коллегам-законодателям итальянский законодатель ЕС Маттео Риччи.

Однако законодатель ЕС Маркус Фербер из Германии уточнил, что трансграничное лишение водительских удостоверений не будет применяться к туристам, получившим незначительный штраф из-за незнания местных правил.

Вопреки предыдущим обсуждениям, обязательных медицинских осмотров для лиц старше определенного возраста не будет. Государства-члены ЕС могут сами решать, нужен ли медицинский вывод или форма самооценки для водительских удостоверений автомобилей и мотоциклов.

Каждое государство-член само решает, должны ли пожилые водители проходить дополнительные тесты. Мы обеспечили государствам-членам полную гибкость в оценке их пригодности к управлению транспортным средством, чтобы избежать излишней бюрократии для граждан и систем здравоохранения

— сказала польская законодательница ЕС Эльжбета Лукациевская.

Ужасная трагедия в Лондоне: двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 17 человек04.09.25, 15:57 • 4442 просмотра

Закон также направлен на борьбу с нехваткой квалифицированных работников в транспортном секторе. Минимальный возраст для получения водительского удостоверения грузовика будет снижен с 21 до 18 лет, а минимальный возраст для водителей автобусов – с 24 до 21 года.

Новые правила также устанавливают максимальный срок действия 15 лет для водительских удостоверений автомобилей и мотоциклов, который может быть сокращен до 10 лет в государствах, где водительское удостоверение служит документом, удостоверяющим личность.

Что меняется для будущих водителей

Те, кто стремится получить водительские права, также столкнутся с некоторыми изменениями. Во время экзаменов будет уделено больше внимания таким темам, как отвлечение внимания, вызванное использованием мобильного телефона, слепые зоны и системы помощи водителю. На курсах также будет уделено больше внимания взаимодействию с пешеходами, детьми и велосипедистами.

Управление транспортным средством в сопровождении взрослых – разрешение молодым водителям садиться за руль в раннем возрасте при условии, что их сопровождает опытный взрослый – будет расширено по всему блоку.

Молодым водителям также будет предоставлен двухлетний испытательный срок, в течение которого они будут подпадать под более строгие правила и штрафы, чем опытные водители.

Реформа также имеет целью ускорить попытки блока сделать цифровые водительские удостоверения основным форматом, хотя граждане ЕС все еще смогут запрашивать физический документ.

В Германии Ассоциация технического надзора (TÜV) предупредила, что "еще много работы предстоит сделать" для оцифровки водительских удостоверений. Основным препятствием являются различные программные системы, используемые государственными органами. Однако представитель Министерства транспорта заявила, что оно имеет целью сделать национальные цифровые удостоверения доступными до конца 2026 года.

Новые правила вступят в силу на 20-й день после их публикации в Официальном журнале ЕС. Государства-члены будут иметь три года, чтобы включить их в свое законодательство, и еще один год, чтобы внедрить их на практике.

Содержание этой статьи основано на репортажах AFP, ANP, BTA CTK, dpa, EFE, Lusa, PAP, STA, Tanjug и TT в рамках проекта European Newsroom (enr).

Дополнение

Еврокомиссия инициировала пересмотр правил ЕС по безопасности дорожного движения, что должно помочь спасти тысячи жизней к 2050 году. Также предлагается техосмотр электромобилей и проверка выбросов.

Павел Зинченко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Европейская комиссия
Ютта Паулюс
Европейский Союз
Германия