Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

В столице Нидерландов Амстердаме на 80% дорог будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч, сообщает официальный сайт города, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

Отмечается, что ограничения будут распространяться на всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и водителей мелкого индивидуального электротранспорта.

Дороги со скоростью 50 км/ч получают дополнительные полосы.

Напомним

С 1 ноября максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч.