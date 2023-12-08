Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог
Киев • УНН
На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.
В столице Нидерландов Амстердаме на 80% дорог будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч, сообщает официальный сайт города, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.
Отмечается, что ограничения будут распространяться на всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и водителей мелкого индивидуального электротранспорта.
Дороги со скоростью 50 км/ч получают дополнительные полосы.
Напомним
С 1 ноября максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч.
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог
На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.
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