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Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 17:50  •  20823 просмотра

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На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

В столице Нидерландов Амстердаме на 80% дорог будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч, сообщает официальный сайт города, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

Отмечается, что ограничения будут распространяться на всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и водителей мелкого индивидуального электротранспорта.

Дороги со скоростью 50 км/ч получают дополнительные полосы.

Напомним

С 1 ноября максимально разрешенная скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Амстердам встановив обмеження швидкості 30 км/год на 80% міських доріг
Amsterdam has set a speed limit of 30 km/h on 80% of city roads
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Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

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