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З 1 листопада у Києві почав діяти єдиний швидкісний режим - 50 км/год

Київ • УНН

 • 138683 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від сьогодні максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва — 50 км/год. У зв'язку з цим, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху мав демонтувати 90 дорожніх знаків “Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

З 1 листопада у Києві почав діяти єдиний швидкісний режим - 50 км/год

Цитата

“Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака”, — пояснив Костянтин Усов.

Деталі

За його словами, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 № 1739/5803 “Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада”, а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва — 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Нагадаємо

Із 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху.

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