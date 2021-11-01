З 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху: що змінилось
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Із 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху. Про це раніше повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, інформує УНН.
Цитата:
"Із 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", — повідомив Білошицький у Facebook 29 жовтня.
Деталі
Зокрема, в Україні з'являться нові дорожні знаки:
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- житлова зона, пішохідна доріжка;
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- початок населеного пункту і його закінчення;
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- напрямки повороту;
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- місця дозволеної зупинки та стоянки;
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- заборона руху транспортних засобів;
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- автозаправні/електрозарядні станції;
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- місце для зарядки електромобілів;
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- платна дорога та її кінець;
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- острівець безпеки;
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- діагональний пішохідний перехід та інші.
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Окрім того, введуть нову дорожню розмітку:
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- для позначення засобу для заспокоєння руху;
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- виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;
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- перед виходами з території шкіл;
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- для позначення місця концентрації ДТП;
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- для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
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- до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
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"У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", — зазначив Білошицький.
Також зміни стосуватимуться руху велосипедистів, пішоходів та осіб із порушенням зору:
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- нове визначення велосипедної доріжки;
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- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
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- вказані права та обов’язки велосипедистів, детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
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- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
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"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", — додав один з керівників патрульної поліції.