З 1 листопада в Україні діють нові правила дорожнього руху: що змінилось

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"Із 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", — повідомив Білошицький у Facebook 29 жовтня.

Деталі

Зокрема, в Україні з'являться нові дорожні знаки:



житлова зона, пішохідна доріжка;



початок населеного пункту і його закінчення;



напрямки повороту;



місця дозволеної зупинки та стоянки;



заборона руху транспортних засобів;



автозаправні/електрозарядні станції;



місце для зарядки електромобілів;



платна дорога та її кінець;



острівець безпеки;



діагональний пішохідний перехід та інші.



Окрім того, введуть нову дорожню розмітку:



для позначення засобу для заспокоєння руху;



виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;



перед виходами з території шкіл;



для позначення місця концентрації ДТП;



для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.



до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.



"У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була", — зазначив Білошицький.

Також зміни стосуватимуться руху велосипедистів, пішоходів та осіб із порушенням зору:



нове визначення велосипедної доріжки;



поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;



вказані права та обов’язки велосипедистів, детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;



регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.



"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", — додав один з керівників патрульної поліції.