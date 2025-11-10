ukenru
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии: десятки раненых

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В Словакии произошло столкновение двух пассажирских поездов между Братиславой и Пензиноком, в результате чего десятки людей получили ранения. На момент аварии в поездах находилось около 800 человек, преимущественно студенты.

Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии: десятки раненых

Вечером в воскресенье, 9 ноября, в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Aktuality.sk, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном коридоре между Братиславой и Пензиноком. По данным полиции, авария произошла после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого.

На место происшествия прибыли десятки профессиональных и добровольных пожарных, а также другие спасательные подразделения. Мы предоставим больше информации, когда ситуация позволит

– сообщила Пожарно-спасательная служба Словакии в социальной сети.

Издание добавляет, что в поездах на момент удара находилось около 800 человек, оба были "полны студентов". У большинства пострадавших - переломы и ушибы.

Напомним

В октябре в результате столкновения двух поездов-экспрессов в Словакии пострадал 91 человек, обошлось без погибших. Инцидент произошел возле словацкой деревни Яблонов-над-Турньоу.

Вадим Хлюдзинский

