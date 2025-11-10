Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии: десятки раненых
В Словакии произошло столкновение двух пассажирских поездов между Братиславой и Пензиноком, в результате чего десятки людей получили ранения. На момент аварии в поездах находилось около 800 человек, преимущественно студенты.
Вечером в воскресенье, 9 ноября, в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Aktuality.sk, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном коридоре между Братиславой и Пензиноком. По данным полиции, авария произошла после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого.
На место происшествия прибыли десятки профессиональных и добровольных пожарных, а также другие спасательные подразделения. Мы предоставим больше информации, когда ситуация позволит
Издание добавляет, что в поездах на момент удара находилось около 800 человек, оба были "полны студентов". У большинства пострадавших - переломы и ушибы.
Напомним
В октябре в результате столкновения двух поездов-экспрессов в Словакии пострадал 91 человек, обошлось без погибших. Инцидент произошел возле словацкой деревни Яблонов-над-Турньоу.
