Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии: десятки раненых

Вечером в воскресенье, 9 ноября, в Словакии столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Aktuality.sk, информирует УНН.

Отмечается, что столкновение произошло на железнодорожном коридоре между Братиславой и Пензиноком. По данным полиции, авария произошла после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого.

На место происшествия прибыли десятки профессиональных и добровольных пожарных, а также другие спасательные подразделения. Мы предоставим больше информации, когда ситуация позволит