В Чехии столкнулись два поезда: десятки пострадавших, полиция расследует аварию

Рано утром в Чехии экспресс столкнулся с пассажирским поездом. Четыре человека получили сложные травмы, еще десятки — легкие повреждения, передает УНН со ссылкой на Denik.

Детали

Рано утром в четверг на линии между Зливом и Дивчицами в Ческо-Будеёвицком крае столкнулся экспресс-поезд с пассажирским поездом. После аварии больница Ческо-Будеёвицкого края госпитализировала четырех тяжело травмированных человек. Всего несколько десятков человек получили ранения. Полиция возбудит уголовное производство.

Добавим

Впоследствии, как сообщили спасатели, на месте происшествия 40 человек получили легкие травмы, а четверо – тяжелые. На место аварии было направлено семь спасательных бригад и их вертолет.

Больница Ческо-Будеёвицкого края активировала план травматологической помощи. К 9 утра она госпитализировала в общей сложности 10 пострадавших, четверо из которых получили тяжелые травмы. Один тяжело травмированный находится на попечении отделения анестезиологии и реанимации, трое – в отделении интенсивной терапии. Чаще всего это были травмы конечностей, внутренних органов или головы.

Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии: десятки раненых