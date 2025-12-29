Потяг зійшов з рейок у Мексиці: 13 загиблих та 98 поранених

У неділю, 28 грудня в штаті Оахака на півдня Мексики зійшов з рейок потяг. Він перевозив щонайменше 250 чоловік: загинуло 13 людей, ще 98 отримали поранення, 36 отримують медичну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поїзд, який зійшов з рейок, перевозив дев'ять членів екіпажу та 241 пасажира.

Губернатор штату Оахака Саломон Хара Крус висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті аварії та зазначив, що влада штату координує свої дії з федеральними органами для надання допомоги постраждалим.

Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала розслідування інциденту, повідомила генеральний прокурор Ернестіна Годой Рамос.

Нагадаємо

У Індії потяг Rajdhani Express врізався у стадо зі 100 слонів, що перетинали колії. Загинуло семеро слонів, сам локомотив та п'ять пасажирських вагонів зійшли з рейок.