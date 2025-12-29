Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 погибших и 98 раненых

В воскресенье, 28 декабря, в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд. Он перевозил по меньшей мере 250 человек: погибли 13 человек, еще 98 получили ранения, 36 получают медицинскую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поезд, сошедший с рельсов, перевозил девять членов экипажа и 241 пассажира.

Губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии и отметил, что власти штата координируют свои действия с федеральными органами для оказания помощи пострадавшим.

Генеральная прокуратура Мексики уже начала расследование инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос.

Напомним

