Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 погибших и 98 раненых

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В воскресенье, 28 декабря, в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд, перевозивший по меньшей мере 250 человек. Погибли 13 человек, 98 получили ранения, 36 из них получают медицинскую помощь.

Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 погибших и 98 раненых

В воскресенье, 28 декабря, в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд. Он перевозил по меньшей мере 250 человек: погибли 13 человек, еще 98 получили ранения, 36 получают медицинскую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поезд, сошедший с рельсов, перевозил девять членов экипажа и 241 пассажира.

Губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии и отметил, что власти штата координируют свои действия с федеральными органами для оказания помощи пострадавшим.

Генеральная прокуратура Мексики уже начала расследование инцидента, сообщила генеральный прокурор Эрнестина Годой Рамос.

Напомним

В Индии поезд Rajdhani Express врезался в стадо из 100 слонов, пересекавших пути. Погибли семь слонов, сам локомотив и пять пассажирских вагонов сошли с рельсов.

Евгений Устименко

