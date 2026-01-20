Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал "излишними" дискуссии о возможной продаже Украине четырех легких штурмовиков L-159. Глава правительства подчеркнул, что эти машины критически важны для обороноспособности самой Чехии, и раскритиковал президента Петра Павела за то, что тот поднял этот вопрос во время визита в Киев без согласования с правительством. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Детали

Конфликт возник после заявления Петра Павела о возможности передачи самолетов для борьбы с дронами и раннего предупреждения. Премьер Бабиш упрекнул президента в отсутствии надлежащей подготовки к поездке.

Я не знаю, почему он (президент Чехии - ред.) не взял надлежащих документов, чтобы армия могла сказать ему то же самое, что сказала бывшая министр обороны - что нашей армии нужны эти самолеты - отметил Бабиш.

Министр иностранных дел Петр Мацинка также раскритиковал действия Павела, сравнив его поведение с "быком в посудной лавке".

Приоритет национальной безопасности

Министр обороны Яромир Зуна во время заседания профильного комитета парламента подтвердил негативную позицию ведомства. Он подчеркнул, что L-159 является частью государственной системы ПВО и имеет высокую боевую ценность для Чехии, особенно в условиях угрозы проникновения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. По словам Зуны, продажа машин, отработавших лишь пятую часть ресурса, была бы экономически и стратегически невыгодной.

В то же время в чешском политикуме есть и другое мнение. Экс-министр Мариан Юречка считает отказ от продажи стратегической ошибкой, поскольку это лишает чешского производителя Aero Vodochody возможности продемонстрировать свои технологии в реальном бою и привлечь новые заказы. Однако правительство остается непоколебимым, сохраняя непрерывность решения об отказе, принятого еще в 2023 году.

