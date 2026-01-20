$43.180.08
20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш

Киев • УНН

 400 просмотра

Чешский премьер Бабиш назвал "излишними" дискуссии о продаже Украине штурмовиков L-159, поскольку они критически важны для обороны Чехии. Он раскритиковал президента Павела за поднятие этого вопроса без согласования с правительством.

Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал "излишними" дискуссии о возможной продаже Украине четырех легких штурмовиков L-159. Глава правительства подчеркнул, что эти машины критически важны для обороноспособности самой Чехии, и раскритиковал президента Петра Павела за то, что тот поднял этот вопрос во время визита в Киев без согласования с правительством. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Детали

Конфликт возник после заявления Петра Павела о возможности передачи самолетов для борьбы с дронами и раннего предупреждения. Премьер Бабиш упрекнул президента в отсутствии надлежащей подготовки к поездке.

Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16.01.26, 22:46 • 13185 просмотров

Я не знаю, почему он (президент Чехии - ред.) не взял надлежащих документов, чтобы армия могла сказать ему то же самое, что сказала бывшая министр обороны - что нашей армии нужны эти самолеты

- отметил Бабиш.

Министр иностранных дел Петр Мацинка также раскритиковал действия Павела, сравнив его поведение с "быком в посудной лавке".

Приоритет национальной безопасности

Министр обороны Яромир Зуна во время заседания профильного комитета парламента подтвердил негативную позицию ведомства. Он подчеркнул, что L-159 является частью государственной системы ПВО и имеет высокую боевую ценность для Чехии, особенно в условиях угрозы проникновения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО. По словам Зуны, продажа машин, отработавших лишь пятую часть ресурса, была бы экономически и стратегически невыгодной.

В то же время в чешском политикуме есть и другое мнение. Экс-министр Мариан Юречка считает отказ от продажи стратегической ошибкой, поскольку это лишает чешского производителя Aero Vodochody возможности продемонстрировать свои технологии в реальном бою и привлечь новые заказы. Однако правительство остается непоколебимым, сохраняя непрерывность решения об отказе, принятого еще в 2023 году.

Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента19.01.26, 15:03 • 3864 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Петр Павел
НАТО
Чешская Республика
Украина
Киев