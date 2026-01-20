$43.180.08
20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Чеський прем'єр Бабіш назвав "зайвими" дискусії щодо продажу Україні штурмовиків L-159, оскільки вони критично важливі для оборони Чехії. Він розкритикував президента Павела за порушення цього питання без узгодження з урядом.

Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав "зайвими" дискусії про можливий продаж Україні чотирьох легких штурмовиків L-159. Глава уряду підкреслив, що ці машини є критично важливими для обороноздатності самої Чехії, і розкритикував президента Петра Павела за те, що той порушив це питання під час візиту до Києва без узгодження з урядом. Про це повідомляє Ceske Noviny, пише УНН.

Деталі

Конфлікт виник після заяви Петра Павела про можливість передачі літаків для боротьби з дронами та раннього попередження. Прем’єр Бабіш дорікнув президенту у відсутності належної підготовки до поїздки.

Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16.01.26, 22:46 • 13185 переглядiв

Я не знаю, чому він (президент Чехії - ред.) не взяв належних документів, щоб армія могла сказати йому те саме, що сказала колишня міністр оборони - що нашій армії потрібні ці літаки

- зазначив Бабіш.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка також розкритикував дії Павела, порівнявши його поведінку з "биком у посудній крамниці".

Пріоритет національної безпеки

Міністр оборони Яромір Зуна під час засідання профільного комітету парламенту підтвердив негативну позицію відомства. Він наголосив, що L-159 є частиною державної системи ППО і мають високу бойову цінність для Чехії, особливо в умовах загрози проникнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО. За словами Зуни, продаж машин, які відпрацювали лише п'яту частину ресурсу, був би економічно та стратегічно невигідним.

Водночас у чеському політикумі є й інша думка. Ексміністр Маріан Юречка вважає відмову від продажу стратегічною помилкою, оскільки це позбавляє чеського виробника Aero Vodochody можливості продемонструвати свої технології в реальному бою та залучити нові замовлення. Проте уряд залишається непохитним, зберігаючи безперервність рішення про відмову, прийнятого ще у 2023 році.

Чехія не продаватиме Україні легкі бойові літаки - спікер парламенту19.01.26, 15:03 • 3862 перегляди

Степан Гафтко

