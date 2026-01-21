Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января

600 тысяч жителей Киева выехали из города после российских атак 9 января. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует УНН со ссылкой на The Times.

Детали

По его словам, в некоторых домах настолько холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, поскольку вода в унитазе замерзла.

Не все имеют возможность покинуть город, но в настоящее время количество населения уменьшается - сказал Кличко.

Он снова призвал киевлян покидать столицу, если есть такая возможность.

"Критическая ситуация с основными услугами - отоплением, водоснабжением, электроэнергией. Сейчас 5600 многоквартирных домов остаются без отопления. ... россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди мерзли зимой", – добавил мэр Киева.

Напомним

В правительстве рассказали, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после вражеской атаки в ночь на 20 января.

В Киеве более миллиона потребителей остаются без электричества - Зеленский