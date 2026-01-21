$43.180.08
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 11210 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 13907 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 25071 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 21837 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 34003 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 22419 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27967 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25403 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25457 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
публикации
Эксклюзивы
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января

Киев • УНН

После российских атак 9 января 600 тысяч жителей Киева выехали из города. Мэр Кличко призывает киевлян покидать столицу из-за критической ситуации с основными услугами.

Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января

600 тысяч жителей Киева выехали из города после российских атак 9 января. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует УНН со ссылкой на The Times.

Детали

По его словам, в некоторых домах настолько холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, поскольку вода в унитазе замерзла.

Не все имеют возможность покинуть город, но в настоящее время количество населения уменьшается

- сказал Кличко.

Он снова призвал киевлян покидать столицу, если есть такая возможность.

"Критическая ситуация с основными услугами - отоплением, водоснабжением, электроэнергией. Сейчас 5600 многоквартирных домов остаются без отопления. ... россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди мерзли зимой", – добавил мэр Киева.

Напомним

В правительстве рассказали, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после вражеской атаки в ночь на 20 января.

В Киеве более миллиона потребителей остаются без электричества - Зеленский20.01.26, 20:05 • 2342 просмотра

Вадим Хлюдзинский

