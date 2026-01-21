Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января
Киев • УНН
После российских атак 9 января 600 тысяч жителей Киева выехали из города. Мэр Кличко призывает киевлян покидать столицу из-за критической ситуации с основными услугами.
600 тысяч жителей Киева выехали из города после российских атак 9 января. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует УНН со ссылкой на The Times.
Детали
По его словам, в некоторых домах настолько холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, поскольку вода в унитазе замерзла.
Не все имеют возможность покинуть город, но в настоящее время количество населения уменьшается
Он снова призвал киевлян покидать столицу, если есть такая возможность.
"Критическая ситуация с основными услугами - отоплением, водоснабжением, электроэнергией. Сейчас 5600 многоквартирных домов остаются без отопления. ... россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди мерзли зимой", – добавил мэр Киева.
Напомним
В правительстве рассказали, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после вражеской атаки в ночь на 20 января.
В Киеве более миллиона потребителей остаются без электричества - Зеленский20.01.26, 20:05 • 2342 просмотра