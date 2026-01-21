Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня
Київ • УНН
Після російських атак 9 січня 600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста. Мер Кличко закликає киян залишати столицю через критичну ситуацію з основними послугами.
600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста після російських атак 9 січня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН із посиланням на The Times.
Деталі
За його словами, у деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватись туалетом, оскільки вода в унітазі замерзла.
Не всі мають можливість покинути місто, але на даний час кількість населення зменшується
Він знову закликав киян залишати столицю, якщо є така можливість.
"Критична ситуація з основними послугами - опаленням, водопостачанням, електроенергією. Наразі 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. ... росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди мерзли взимку", – додав мер Києва.
Нагадаємо
В уряді розповіли, що водопостачання в Києві повністю відновлено після ворожої атаки в ніч на 20 січня.
