Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня

20:12 • 5242 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 10943 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 13700 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 24829 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 21720 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 33890 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 22391 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27950 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25387 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25435 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 5532 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 6828 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 9438 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 16986 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 15683 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Фільм

Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Після російських атак 9 січня 600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста. Мер Кличко закликає киян залишати столицю через критичну ситуацію з основними послугами.

Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня

600 тисяч мешканців Києва виїхали з міста після російських атак 9 січня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН із посиланням на The Times.

Деталі

За його словами, у деяких будинках настільки холодно, що мешканці не можуть користуватись туалетом, оскільки вода в унітазі замерзла.

Не всі мають можливість покинути місто, але на даний час кількість населення зменшується

- сказав Кличко.

Він знову закликав киян залишати столицю, якщо є така можливість. 

"Критична ситуація з основними послугами - опаленням, водопостачанням, електроенергією. Наразі 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. ... росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди мерзли взимку", – додав мер Києва.

Нагадаємо

В уряді розповіли, що водопостачання в Києві повністю відновлено після ворожої атаки в ніч на 20 січня.

У Києві більше мільйона споживачів залишається без електрики - Зеленський 20.01.26, 20:05 • 2326 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ