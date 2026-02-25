На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова

$43.260.03
09:16 • 7282 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 12493 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 12317 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 11945 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 18249 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 25821 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 21599 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19915 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17060 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16105 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Популярные новости
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов25 февраля, 01:19 • 12369 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 13024 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 11807 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 8128 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 7580 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 35276 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 45741 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 63315 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 80393 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 82815 просмотра
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 12929 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 16720 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 19143 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 24037 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 32606 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Индонезийская полиция расследует вероятное похищение украинца Игоря Комарова на Бали. Мужчина на видео просит родственников уплатить выкуп в 10 миллионов долларов.

На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова

Индонезийская полиция расследует сообщения о возможном похищении гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали. Правоохранители проверяют видео, распространяемое в соцсетях, где мужчина заявляет об избиении и просит родственников выплатить выкуп, а также уже опросили ряд свидетелей.

Об этом пишет Bali Post и Kompas со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Янсена Авитуса Панджайтана, передает УНН.

Детали

По данным полиции, видео появилось в сети и быстро стало вирусным. На записи 28-летний гражданин Украины с инициалами И.К. плачет, заявляет, что его похитили в районе Джимбаран на юге Бали, и утверждает, что получил серьезные травмы. В видео он просит родственников заплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 157 миллиардам индонезийских рупий.

Полиция подтвердила, что официальное сообщение об исчезновении иностранца поступило в отделение полиции Кута-Селатан вечером 15 февраля. Заявление подал друг пропавшего. По его словам, в тот вечер И.К. вместе с двумя знакомыми ехал на мотоциклах в районе Джимбаран, где они планировали тренировку на подъеме. Один из товарищей поехал вперед, а когда обернулся, И.К. и еще одного мужчины уже не было. Вернувшись на место, они узнали, что на пропавших якобы напали неизвестные.

На месте происшествия правоохранители обнаружили личные вещи пропавшего – мобильный телефон, сумку и кошелек, которые изъяли как первичные вещественные доказательства. Параллельно полиция проверяет подлинность видео, в частности устанавливает, где именно оно было записано – на Бали или за пределами острова. Киберподразделения Полиции Бали пытаются установить первоисточник публикации и полный контекст записи.

Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении24.02.26, 21:29 • 3898 просмотров

Сейчас правоохранители уже допросили около 10 свидетелей, среди которых друг пропавшего. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения вдоль маршрута в районе Джимбаран, а следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с целью поиска дополнительных следов.

В полиции отмечают, что в социальных сетях распространяются различные предположения относительно личности пропавшего и возможных мотивов преступления, однако правоохранители призывают воздержаться от спекуляций. По официальным данным, гражданин Украины находился на Бали как турист.

Расследование продолжается. Власти Индонезии заявляют, что приложат все усилия для установления обстоятельств происшествия и выяснения местонахождения пропавшего, подчеркивая важность безопасности иностранцев и сохранения репутации Бали как туристического региона.

Напомним

В Молдове обнаружили трехлетнюю украинку, похищенную отцом в октябре 2025 года. Девочку передали матери, а отца задержали для экстрадиции в Украину.

Андрей Тимощенков

