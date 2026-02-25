На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова

Индонезийская полиция расследует сообщения о возможном похищении гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали. Правоохранители проверяют видео, распространяемое в соцсетях, где мужчина заявляет об избиении и просит родственников выплатить выкуп, а также уже опросили ряд свидетелей.

Об этом пишет Bali Post и Kompas со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Янсена Авитуса Панджайтана, передает УНН.

Детали

По данным полиции, видео появилось в сети и быстро стало вирусным. На записи 28-летний гражданин Украины с инициалами И.К. плачет, заявляет, что его похитили в районе Джимбаран на юге Бали, и утверждает, что получил серьезные травмы. В видео он просит родственников заплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 157 миллиардам индонезийских рупий.

Полиция подтвердила, что официальное сообщение об исчезновении иностранца поступило в отделение полиции Кута-Селатан вечером 15 февраля. Заявление подал друг пропавшего. По его словам, в тот вечер И.К. вместе с двумя знакомыми ехал на мотоциклах в районе Джимбаран, где они планировали тренировку на подъеме. Один из товарищей поехал вперед, а когда обернулся, И.К. и еще одного мужчины уже не было. Вернувшись на место, они узнали, что на пропавших якобы напали неизвестные.

На месте происшествия правоохранители обнаружили личные вещи пропавшего – мобильный телефон, сумку и кошелек, которые изъяли как первичные вещественные доказательства. Параллельно полиция проверяет подлинность видео, в частности устанавливает, где именно оно было записано – на Бали или за пределами острова. Киберподразделения Полиции Бали пытаются установить первоисточник публикации и полный контекст записи.

Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении

Сейчас правоохранители уже допросили около 10 свидетелей, среди которых друг пропавшего. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения вдоль маршрута в районе Джимбаран, а следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с целью поиска дополнительных следов.

В полиции отмечают, что в социальных сетях распространяются различные предположения относительно личности пропавшего и возможных мотивов преступления, однако правоохранители призывают воздержаться от спекуляций. По официальным данным, гражданин Украины находился на Бали как турист.

Расследование продолжается. Власти Индонезии заявляют, что приложат все усилия для установления обстоятельств происшествия и выяснения местонахождения пропавшего, подчеркивая важность безопасности иностранцев и сохранения репутации Бали как туристического региона.

Напомним

В Молдове обнаружили трехлетнюю украинку, похищенную отцом в октябре 2025 года. Девочку передали матери, а отца задержали для экстрадиции в Украину.