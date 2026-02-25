Зеленский раскрыл условия для достижения прочного мира в Украине

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 4538 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 8942 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 10065 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 9520 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 16586 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 24891 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 20926 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19779 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16943 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16004 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Теги
Авторы
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 33375 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 43851 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 61480 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 78645 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 81110 просмотра
Зеленский раскрыл условия для достижения прочного мира в Украине

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил лидеров G7 за поддержку и подчеркнул, что достойный мир возможен при условии общих гарантий безопасности и плана восстановления. Он также отметил важность энергетической и оборонной поддержки.

Зеленский раскрыл условия для достижения прочного мира в Украине

Президент Владимир Зеленский указал на возможность достойного и прочного мира в случае совместной работы США, Европы, стран G7 и Украины для надежных гарантий безопасности для Украины и "сильного, единого" плана восстановления, поблагодарив лидеров G7 за четкую поддержку Украины, пишет УНН.

Я благодарен лидерам G7 за четкую поддержку Украины. Достойный и прочный мир возможен, если Соединенные Штаты, Европа, страны G7 и Украина будут работать вместе, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности для наших людей и сильный, единый план восстановления. Украина делает то, что зависит от нас, чтобы мирный процесс был конструктивным

- подчеркнул Зеленский в соцсетях.

В то же время, по словам Президента, "мы искренне благодарны за энергетическую и оборонную поддержку, которую оказали ваши страны".

"Каждый пакет ракет для ПВО помогает сохранять нормальную жизнь украинцев на фоне жестоких атак россии на критическую инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Лидеры G7 сделали заявление относительно войны в Украине в четвертую годовщину вторжения рф, подтверждая непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости и выражая поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам.

Юлия Шрамко

