Зеленский раскрыл условия для достижения прочного мира в Украине

Президент Владимир Зеленский указал на возможность достойного и прочного мира в случае совместной работы США, Европы, стран G7 и Украины для надежных гарантий безопасности для Украины и "сильного, единого" плана восстановления, поблагодарив лидеров G7 за четкую поддержку Украины, пишет УНН.

Я благодарен лидерам G7 за четкую поддержку Украины. Достойный и прочный мир возможен, если Соединенные Штаты, Европа, страны G7 и Украина будут работать вместе, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности для наших людей и сильный, единый план восстановления. Украина делает то, что зависит от нас, чтобы мирный процесс был конструктивным - подчеркнул Зеленский в соцсетях.

В то же время, по словам Президента, "мы искренне благодарны за энергетическую и оборонную поддержку, которую оказали ваши страны".

"Каждый пакет ракет для ПВО помогает сохранять нормальную жизнь украинцев на фоне жестоких атак россии на критическую инфраструктуру", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Лидеры G7 сделали заявление относительно войны в Украине в четвертую годовщину вторжения рф, подтверждая непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости и выражая поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам.