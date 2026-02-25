$43.260.03
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 4738 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 6704 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 6220 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 15375 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 24196 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 20423 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19640 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16825 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15917 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Зеленський розкрив умови для досягнення тривалого миру в Україні

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку та наголосив, що достойний мир можливий за умови спільних гарантій безпеки та плану відновлення. Він також відзначив важливість енергетичної та оборонної підтримки.

Зеленський розкрив умови для досягнення тривалого миру в Україні

Президент Володимир Зеленський вказав на уможливлення достойного і тривалого миру у разі спільної роботи США, Європи, країн G7 та України для надійних гарантій безпеки для України і "сильного, єдиного" плану відновлення, подякувавши лідерам G7 за чітку підтримку України, пише УНН.

Я вдячний лідерам G7 за чітку підтримку України. Достойний і тривалий мир можливий, якщо Сполучені Штати, Європа, країни G7 та Україна працюватимуть разом, щоб забезпечити надійні гарантії безпеки для наших людей і сильний, єдиний план відновлення. Україна робить те, що залежить від нас, щоб мирний процес був конструктивним

- наголосив Зеленський у соцмережах.

Водночас, зі слів Президента, "ми щиро вдячні за енергетичну й оборонну підтримку, яку надали ваші країни".

"Кожен пакет ракет для ППО допомагає зберігати нормальне життя українців на тлі жорстоких атак росії на критичну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт