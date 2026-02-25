Зеленський розкрив умови для досягнення тривалого миру в Україні
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував лідерам G7 за підтримку та наголосив, що достойний мир можливий за умови спільних гарантій безпеки та плану відновлення. Він також відзначив важливість енергетичної та оборонної підтримки.
Президент Володимир Зеленський вказав на уможливлення достойного і тривалого миру у разі спільної роботи США, Європи, країн G7 та України для надійних гарантій безпеки для України і "сильного, єдиного" плану відновлення, подякувавши лідерам G7 за чітку підтримку України, пише УНН.
Я вдячний лідерам G7 за чітку підтримку України. Достойний і тривалий мир можливий, якщо Сполучені Штати, Європа, країни G7 та Україна працюватимуть разом, щоб забезпечити надійні гарантії безпеки для наших людей і сильний, єдиний план відновлення. Україна робить те, що залежить від нас, щоб мирний процес був конструктивним
Водночас, зі слів Президента, "ми щиро вдячні за енергетичну й оборонну підтримку, яку надали ваші країни".
"Кожен пакет ракет для ППО допомагає зберігати нормальне життя українців на тлі жорстоких атак росії на критичну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів.