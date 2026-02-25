Зеленський розкрив умови для досягнення тривалого миру в Україні

Президент Володимир Зеленський вказав на уможливлення достойного і тривалого миру у разі спільної роботи США, Європи, країн G7 та України для надійних гарантій безпеки для України і "сильного, єдиного" плану відновлення, подякувавши лідерам G7 за чітку підтримку України, пише УНН.

Я вдячний лідерам G7 за чітку підтримку України. Достойний і тривалий мир можливий, якщо Сполучені Штати, Європа, країни G7 та Україна працюватимуть разом, щоб забезпечити надійні гарантії безпеки для наших людей і сильний, єдиний план відновлення. Україна робить те, що залежить від нас, щоб мирний процес був конструктивним - наголосив Зеленський у соцмережах.

Водночас, зі слів Президента, "ми щиро вдячні за енергетичну й оборонну підтримку, яку надали ваші країни".

"Кожен пакет ракет для ППО допомагає зберігати нормальне життя українців на тлі жорстоких атак росії на критичну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Лідери G7 зробили заяву щодо війни в Україні у четверту річницю вторгнення рф, підтверджуючи непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності і висловлюючи підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів.