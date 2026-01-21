ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФ

Информация вражеских Telegram-каналов и пророссийских "военкоров" о якобы захвате села Новоплатоновка на Купянском направлении не соответствует действительности. Об этом сообщили в 10-м армейском корпусе СВ ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле Новоплатоновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Бойцы 115 ОМБр во главе с комбатом провели ударно-поисковую операцию по выявлению "инфильтрантов" из РФ - написали военные и обнародовали соответствующее видео.

Напомним

Ранее стало известно, что информация об оккупации россиянами населенного пункта Андреевка в Сумской области не соответствует действительности.

