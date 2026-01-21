ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФ

$43.180.08
20 января, 20:12 • 10488 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 18730 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 18595 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 30801 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 24723 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 36678 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23177 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28396 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25755 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25802 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
публикации
Эксклюзивы
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16
Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters20 января, 17:27
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной00:14
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта20 января, 07:20
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026 20 января, 14:39
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФ

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Информация о захвате Новоплатоновки на Купянском направлении является фейком. Село находится под контролем ВСУ, бойцы 115 ОМБр провели операцию по выявлению "инфильтрантов".

ВСУ: информация о захвате Новоплатоновки на Харьковщине – очередной фейк РФ

Информация вражеских Telegram-каналов и пророссийских "военкоров" о якобы захвате села Новоплатоновка на Купянском направлении не соответствует действительности. Об этом сообщили в 10-м армейском корпусе СВ ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле Новоплатоновка находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Бойцы 115 ОМБр во главе с комбатом провели ударно-поисковую операцию по выявлению "инфильтрантов" из РФ

- написали военные и обнародовали соответствующее видео.

Напомним

Ранее стало известно, что информация об оккупации россиянами населенного пункта Андреевка в Сумской области не соответствует действительности.

Силы обороны продолжают удерживать Родинское, опровергая фейки рф - корпус "Азов"04.01.26, 12:25

Вадим Хлюдзинский

Село
российская пропаганда
Купянск