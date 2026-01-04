Силы обороны продолжают удерживать Родинское, опровергая фейки рф - корпус "Азов"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 2752 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 26251 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 37747 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 47804 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 50037 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 47437 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 61006 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 81917 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 68844 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 89154 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
58%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны4 января, 00:51 • 7816 просмотра
Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln4 января, 01:07 • 14976 просмотра
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной4 января, 01:38 • 11266 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 6546 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты4 января, 04:24 • 12631 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 80052 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 98833 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 109965 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 246661 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 181075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 16268 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 65034 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 74626 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 72120 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 181076 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
БМ-21 «Град»

Силы обороны продолжают удерживать Родинское, опровергая фейки рф - корпус "Азов"

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Силы обороны Украины, включая 14-ю и 20-ю бригады НГУ "Азов" и 132-й разведывательный батальон ДШВ, удерживают Родинское в Донецкой области. российская пропаганда распространяет ложные заявления о захвате населенного пункта, тогда как оккупанты несут значительные потери.

Силы обороны продолжают удерживать Родинское, опровергая фейки рф - корпус "Азов"

Силы обороны Украины продолжают удерживать населенный пункт Родинское Покровского района Донецкой области, несмотря на ложь российской пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 1 корпус "Азов" Национальной гвардии Украины.

Детали

По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.

Контроль над ключевыми позициями сохраняется: россияне несут значительные потери в живой силе и технике.

В то же время российская пропаганда и дальше распространяет ложные заявления относительно ситуации на линии фронта в районе Родинского.

Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта

 - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной: враг совершил более 210 атак и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины