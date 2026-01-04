Силы обороны продолжают удерживать Родинское, опровергая фейки рф - корпус "Азов"
Киев • УНН
Силы обороны Украины, включая 14-ю и 20-ю бригады НГУ "Азов" и 132-й разведывательный батальон ДШВ, удерживают Родинское в Донецкой области. российская пропаганда распространяет ложные заявления о захвате населенного пункта, тогда как оккупанты несут значительные потери.
Силы обороны Украины продолжают удерживать населенный пункт Родинское Покровского района Донецкой области, несмотря на ложь российской пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 1 корпус "Азов" Национальной гвардии Украины.
Детали
По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.
Контроль над ключевыми позициями сохраняется: россияне несут значительные потери в живой силе и технике.
В то же время российская пропаганда и дальше распространяет ложные заявления относительно ситуации на линии фронта в районе Родинского.
Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной: враг совершил более 210 атак и задействовал для ударов более 4800 дронов-камикадзе.