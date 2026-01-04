Сили оборони продовжують утримувати Родинське, спростовуючи фейки рф - корпус "Азов"
Київ • УНН
Сили оборони України, включаючи 14-ту та 20-ту бригади НГУ "Азов" та 132-й розвідувальний батальйон ДШВ, утримують Родинське на Донеччині. російська пропаганда поширює неправдиві заяви про захоплення населеного пункту, тоді як окупанти зазнають значних втрат.
Сили оборони України продовжують утримувати населений пункт Родинське Покровського району Донецької області, попри брехню російської пропаганди. Про це повідомляє УНН з посиланням на 1 корпус "Азов" Національної гвардії України.
Деталі
Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.
Контроль над ключовими позиціями зберігається: росіяни мають значні втрати у живій силі та техніці.
Водночас російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського.
Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою: ворог здійснив понад 210 атак та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе.