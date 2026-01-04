Сили оборони продовжують утримувати Родинське, спростовуючи фейки рф - корпус "Азов"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 2492 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 26046 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 37538 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 47621 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 49919 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 47381 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 60950 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 81874 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 68822 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 89126 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
58%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани4 січня, 00:51 • 7546 перегляди
Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln4 січня, 01:07 • 14833 перегляди
Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною4 січня, 01:38 • 11128 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 6264 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 12475 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 79916 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 98694 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 109857 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 246554 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 180928 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 16184 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 64967 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 74561 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 72064 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 180928 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
БМ-21 «Град»

Сили оборони продовжують утримувати Родинське, спростовуючи фейки рф - корпус "Азов"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сили оборони України, включаючи 14-ту та 20-ту бригади НГУ "Азов" та 132-й розвідувальний батальйон ДШВ, утримують Родинське на Донеччині. російська пропаганда поширює неправдиві заяви про захоплення населеного пункту, тоді як окупанти зазнають значних втрат.

Сили оборони продовжують утримувати Родинське, спростовуючи фейки рф - корпус "Азов"

Сили оборони України продовжують утримувати населений пункт Родинське Покровського району Донецької області, попри брехню російської пропаганди. Про це повідомляє УНН з посиланням на 1 корпус "Азов" Національної гвардії України.

Деталі

Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.

Контроль над ключовими позиціями зберігається: росіяни мають значні втрати у живій силі та техніці.

Водночас російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського.

Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою: ворог здійснив понад 210 атак та залучив для ударів понад 4800 дронів-камікадзе.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Національна гвардія України