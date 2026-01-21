ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рф

Інформація ворожих Telegram-каналів та проросійських "воєнкорів" про нібито захоплення села Новоплатонівка на Куп’янському напрямку не відповідає дійсності. Про це повідомили у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що насправді Новоплатонівка перебуває під контролем Збройних Сил України.

Бійці 115 ОМБр на чолі з комбатом провели ударно-пошукову операцію по виявленню "інфільтрантів" з рф - написали військові і оприлюднили відповідне відео.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що інформація про окупацію росіянами населеного пункту Андріївка в Сумській області не відповідає дійсності.

