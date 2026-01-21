ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рф

$43.180.08
20:12 • 10184 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 17968 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 18168 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 30256 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 24478 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 36396 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23111 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28345 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25712 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25770 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Популярнi новини
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 12134 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 10719 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 7896 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 13057 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною00:14 • 7566 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 13101 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 30263 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 36399 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 36495 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 48563 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 7924 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 10744 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 12160 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 19159 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 17724 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото

ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рф

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Інформація про захоплення Новоплатонівки на Куп'янському напрямку є фейком. Село перебуває під контролем ЗСУ, бійці 115 ОМБр провели операцію з виявлення "інфільтрантів".

ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рф

Інформація ворожих Telegram-каналів та проросійських "воєнкорів" про нібито захоплення села Новоплатонівка на Куп’янському напрямку не відповідає дійсності. Про це повідомили у 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що насправді Новоплатонівка перебуває під контролем Збройних Сил України.

Бійці 115 ОМБр на чолі з комбатом провели ударно-пошукову операцію по виявленню "інфільтрантів" з рф

- написали військові і оприлюднили відповідне відео.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що інформація про окупацію росіянами населеного пункту Андріївка в Сумській області не відповідає дійсності.

Сили оборони продовжують утримувати Родинське, спростовуючи фейки рф - корпус "Азов"04.01.26, 12:25 • 4281 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Куп'янськ