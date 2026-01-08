Окупація росіянами Андріївки на Сумщині є фейком - ЦПД
Київ • УНН
Інформація про окупацію Андріївки в Сумській області не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем ЗСУ, бійці 71 окремої аеромобільної бригади тримають позиції.
Інформація про окупацію росіянами населеного пункту Андріївка в Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Як зазначили в ЦПД, це - фейк. Там зазначили, що Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем ЗСУ.
Про жодну окупацію не може бути мови. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації
Додатково
Бійці 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ тримають позиції в районі населених пунктів Андріївка та Олексіївка на Сумщині. Також вони знищили п’ять ворожих груп, що наблизились до українських позицій.
Згодом ще більше десятка росіян намагались знову прорвати позиції Сил оборони, але спроба також зазнала невдачі.
