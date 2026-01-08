$42.720.15
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 28692 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 23073 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 26641 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 36678 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 40600 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 30542 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 29007 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 28224 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 49155 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Окупація росіянами Андріївки на Сумщині є фейком - ЦПД

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Інформація про окупацію Андріївки в Сумській області не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем ЗСУ, бійці 71 окремої аеромобільної бригади тримають позиції.

Інформація про окупацію росіянами населеного пункту Андріївка в Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Як зазначили в ЦПД, це - фейк. Там зазначили, що Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем ЗСУ.

Про жодну окупацію не може бути мови. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації

- йдеться в повідомленні ЦПД.

Додатково

Бійці 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ тримають позиції в районі населених пунктів Андріївка та Олексіївка на Сумщині. Також вони знищили п’ять ворожих груп, що наблизились до українських позицій.

Згодом ще більше десятка росіян намагались знову прорвати позиції Сил оборони, але спроба також зазнала невдачі.

Нагадаємо

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника.

Євген Устименко

