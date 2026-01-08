Бої за Андріївку і Олексіївку на Сумщині: росіяни йдуть на штурм, ЗСУ знищили 42 окупанти

$42.720.15
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 13128 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
7 січня, 16:27 • 24120 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 30371 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 24680 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 25295 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 26624 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
7 січня, 11:31 • 36830 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 28671 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 30255 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Популярнi новини
Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів7 січня, 21:59 • 5886 перегляди
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води7 січня, 22:30 • 9734 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 16450 перегляди
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 7414 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto01:52 • 9210 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 29062 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 33946 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 11:31 • 36818 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 77996 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 115293 перегляди
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 15431 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 43462 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 63086 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 105243 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 96582 перегляди
Бої за Андріївку і Олексіївку на Сумщині: росіяни йдуть на штурм, ЗСУ знищили 42 окупанти

Київ • УНН

 • 74 перегляди

7 січня росіяни здійснили масований та комбінований штурм позицій 71 окремої аеромобільної бригади між Андріївкою та Олексіївкою на Сумщині. Сили оборони знищили п'ять ворожих груп та ще більше десятка окупантів, які намагалися прорватися на квадроциклах та піхотою, загальні втрати склали 42 особи.

Бої за Андріївку і Олексіївку на Сумщині: росіяни йдуть на штурм, ЗСУ знищили 42 окупанти

росіяни з вівторка, 7 січня, вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "курськ" Сил оборони України.

Деталі

До позицій українських військ наблизились п’ять російських груп. Але Сили оборони надали окупантам "теплий прийом".

П’ять ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони. Однак наші десантники зіпсували Різдво окупантам за їхнім стилем

- йдеться в повідомленні.

Згодом ще більше десятка росіян вирішили повторити старий трюк із газовою трубою, зазначили українські військові.

Вони кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас із іншого боку піхотою. Обидві групи було успішно знищено БПЛА та артилерією 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів. Загальні втрати серед окупантів становили 42 одиниці неживої сили

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника.

Євген Устименко

