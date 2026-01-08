Бої за Андріївку і Олексіївку на Сумщині: росіяни йдуть на штурм, ЗСУ знищили 42 окупанти
Київ • УНН
7 січня росіяни здійснили масований та комбінований штурм позицій 71 окремої аеромобільної бригади між Андріївкою та Олексіївкою на Сумщині. Сили оборони знищили п'ять ворожих груп та ще більше десятка окупантів, які намагалися прорватися на квадроциклах та піхотою, загальні втрати склали 42 особи.
росіяни з вівторка, 7 січня, вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "курськ" Сил оборони України.
Деталі
До позицій українських військ наблизились п’ять російських груп. Але Сили оборони надали окупантам "теплий прийом".
П’ять ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони. Однак наші десантники зіпсували Різдво окупантам за їхнім стилем
Згодом ще більше десятка росіян вирішили повторити старий трюк із газовою трубою, зазначили українські військові.
Вони кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас із іншого боку піхотою. Обидві групи було успішно знищено БПЛА та артилерією 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів. Загальні втрати серед окупантів становили 42 одиниці неживої сили
Нагадаємо
російські окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі: водночас бійці Десантно-штурмових військ відрізають логістику противника.