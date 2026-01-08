$42.720.15
49.920.12
ukenru
07:21 • 4854 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 4344 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 13915 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 24744 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 30984 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 25167 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 25558 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 26827 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 37484 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
7 января, 10:27 • 28733 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
Бои за Андреевку и Алексеевку на Сумщине: россияне идут на штурм, ВСУ уничтожили 42 оккупанта

Киев • УНН

 • 258 просмотра

7 января россияне совершили массированный и комбинированный штурм позиций 71-й отдельной аэромобильной бригады между Андреевкой и Алексеевкой на Сумщине. Силы обороны уничтожили пять вражеских групп и еще более десятка оккупантов, пытавшихся прорваться на квадроциклах и пехотой, общие потери составили 42 человека.

Бои за Андреевку и Алексеевку на Сумщине: россияне идут на штурм, ВСУ уничтожили 42 оккупанта

россияне со вторника, 7 января, предприняли массированный и комбинированный штурм позиций 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ между населенными пунктами Андреевка и Алексеевка Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Курск" Сил обороны Украины.

Подробности

К позициям украинских войск приблизились пять российских групп. Но Силы обороны оказали оккупантам "теплый прием".

Пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны. Однако наши десантники испортили Рождество оккупантам по их стилю

- говорится в сообщении.

Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой, отметили украинские военные.

Они бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой. Обе группы были успешно уничтожены БПЛА и артиллерией 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений. Общие потери среди оккупантов составили 42 единицы неживой силы

- говорится в сообщении.

Напомним

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника.

Евгений Устименко

Украина