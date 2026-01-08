Бои за Андреевку и Алексеевку на Сумщине: россияне идут на штурм, ВСУ уничтожили 42 оккупанта
Киев • УНН
7 января россияне совершили массированный и комбинированный штурм позиций 71-й отдельной аэромобильной бригады между Андреевкой и Алексеевкой на Сумщине. Силы обороны уничтожили пять вражеских групп и еще более десятка оккупантов, пытавшихся прорваться на квадроциклах и пехотой, общие потери составили 42 человека.
россияне со вторника, 7 января, предприняли массированный и комбинированный штурм позиций 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ между населенными пунктами Андреевка и Алексеевка Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Курск" Сил обороны Украины.
К позициям украинских войск приблизились пять российских групп. Но Силы обороны оказали оккупантам "теплый прием".
Пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны. Однако наши десантники испортили Рождество оккупантам по их стилю
Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой, отметили украинские военные.
Они бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой. Обе группы были успешно уничтожены БПЛА и артиллерией 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений. Общие потери среди оккупантов составили 42 единицы неживой силы
