россияне со вторника, 7 января, предприняли массированный и комбинированный штурм позиций 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ между населенными пунктами Андреевка и Алексеевка Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Курск" Сил обороны Украины.

К позициям украинских войск приблизились пять российских групп. Но Силы обороны оказали оккупантам "теплый прием".

Пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны. Однако наши десантники испортили Рождество оккупантам по их стилю

Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой, отметили украинские военные.

Они бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой. Обе группы были успешно уничтожены БПЛА и артиллерией 71 отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений. Общие потери среди оккупантов составили 42 единицы неживой силы