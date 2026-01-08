Оккупация россиянами Андреевки в Сумской области является фейком - ЦПД
Киев • УНН
Информация об оккупации Андреевки в Сумской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под полным контролем ВСУ, бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады держат позиции.
Информация об оккупации россиянами населенного пункта Андреевка в Сумской области не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Подробности
Как отметили в ЦПД, это - фейк. Там отметили, что Андреевка находилась и находится под полным контролем ВСУ.
Ни о какой оккупации не может быть и речи. Доверяйте только верифицированным источникам информации
Дополнительно
Бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ держат позиции в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка на Сумщине. Также они уничтожили пять вражеских групп, приблизившихся к украинским позициям.
Впоследствии еще более десятка россиян пытались снова прорвать позиции Сил обороны, но попытка также потерпела неудачу.
Напомним
российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника.