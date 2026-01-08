$42.720.15
Оккупация россиянами Андреевки в Сумской области является фейком - ЦПД

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Информация об оккупации Андреевки в Сумской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под полным контролем ВСУ, бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады держат позиции.

Оккупация россиянами Андреевки в Сумской области является фейком - ЦПД

Информация об оккупации россиянами населенного пункта Андреевка в Сумской области не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробности

Как отметили в ЦПД, это - фейк. Там отметили, что Андреевка находилась и находится под полным контролем ВСУ.

Ни о какой оккупации не может быть и речи. Доверяйте только верифицированным источникам информации

- говорится в сообщении ЦПД.

Дополнительно

Бойцы 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ держат позиции в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка на Сумщине. Также они уничтожили пять вражеских групп, приблизившихся к украинским позициям.

Впоследствии еще более десятка россиян пытались снова прорвать позиции Сил обороны, но попытка также потерпела неудачу.

Напомним

российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу: в то же время бойцы Десантно-штурмовых войск отрезают логистику противника.

Евгений Устименко

российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Украина