Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount

Netflix и Warner Bros. Discovery во вторник заявили, что предложение Netflix о слиянии студии и стримингового бизнеса Warner Bros. теперь будет полностью за наличные, а не за наличные и акции, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Компании говорят, что новая структура проще и что сделка может быть закрыта быстрее - попытка быстро заключить сделку на фоне того, как Paramount Skydance усиливает давление своим собственным враждебным предложением в отношении WBD.

WBD в декабре заявила, что согласилась на сделку по продаже своей студии и стримингового бизнеса Netflix за наличные и акции по 27,75 долларов за акцию WBD.

Новое предложение за наличные имеет ту же цену. Netflix заявил, что профинансирует предложение наличными, а также кредитными линиями и обязательствами по финансированию.

Предложение Paramount за наличные, которое включало весь WBD, а не только студийные и стриминговые активы, оценило WBD в 30 долларов за акцию.

WBD ссылалась на риски, связанные со структурой финансирования предложения Paramount, отклонив ее предложения.

Paramount, утверждая, что ее предложение было лучшим для акционеров, начала предпринимать судебные меры против WBD в своем стремлении получить актив.

Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix

На прошлой неделе Paramount подала иск, чтобы заставить компанию раскрыть "основную информацию" о процессе торгов, чтобы акционеры могли "принять обоснованное решение относительно того, предлагать ли свои акции в нашем предложении".

Она также предложила борьбу через посредников против совета директоров Warner Bros. Discovery, заявив, что намерена выдвинуть кандидатов в директора через несколько недель.

Судья штата Делавэр в четверг отклонил просьбу Paramount ускорить рассмотрение иска против Warner Bros. Discovery, утверждая, что медиагигант не понес непоправимого ущерба от WBD.

В своем заявлении Warner Bros. Discovery заявила, что иск "был еще одной несерьезной попыткой отвлечь внимание, и судья разглядел это".

"Несмотря на многочисленные возможности, Paramount Skydance продолжает предлагать сделку, которую наш совет директоров единогласно признал не лучшей, чем сделка о слиянии с Netflix", - указано в заявлении.

Ожидается, что пересмотренная структура сделки позволит акционерам WBD проголосовать за предложенную сделку до апреля этого года, говорится в заявлении Warner Bros.

Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"