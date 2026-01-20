Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 6680 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10621 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 19377 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 15822 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 23628 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22838 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23013 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21241 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17753 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37562 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте20 января, 07:19 • 4964 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 39420 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 12371 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 23046 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4782 просмотра
публикации
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 6680 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 19377 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 23096 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 39476 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 71191 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Германия
Дания
Реклама
УНН Lite
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 716 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 4836 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 3800 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 34944 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 50687 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Netflix и Warner Bros. Discovery изменили предложение о слиянии студии и стримингового бизнеса на полностью денежное. Это ускорит сделку на фоне давления со стороны Paramount Skydance.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount

Netflix и Warner Bros. Discovery во вторник заявили, что предложение Netflix о слиянии студии и стримингового бизнеса Warner Bros. теперь будет полностью за наличные, а не за наличные и акции, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Компании говорят, что новая структура проще и что сделка может быть закрыта быстрее - попытка быстро заключить сделку на фоне того, как Paramount Skydance усиливает давление своим собственным враждебным предложением в отношении WBD.

WBD в декабре заявила, что согласилась на сделку по продаже своей студии и стримингового бизнеса Netflix за наличные и акции по 27,75 долларов за акцию WBD.

Новое предложение за наличные имеет ту же цену. Netflix заявил, что профинансирует предложение наличными, а также кредитными линиями и обязательствами по финансированию.

Предложение Paramount за наличные, которое включало весь WBD, а не только студийные и стриминговые активы, оценило WBD в 30 долларов за акцию.

WBD ссылалась на риски, связанные со структурой финансирования предложения Paramount, отклонив ее предложения.

Paramount, утверждая, что ее предложение было лучшим для акционеров, начала предпринимать судебные меры против WBD в своем стремлении получить актив.

Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13.01.26, 17:09 • 60220 просмотров

На прошлой неделе Paramount подала иск, чтобы заставить компанию раскрыть "основную информацию" о процессе торгов, чтобы акционеры могли "принять обоснованное решение относительно того, предлагать ли свои акции в нашем предложении".

Она также предложила борьбу через посредников против совета директоров Warner Bros. Discovery, заявив, что намерена выдвинуть кандидатов в директора через несколько недель.

Судья штата Делавэр в четверг отклонил просьбу Paramount ускорить рассмотрение иска против Warner Bros. Discovery, утверждая, что медиагигант не понес непоправимого ущерба от WBD.

В своем заявлении Warner Bros. Discovery заявила, что иск "был еще одной несерьезной попыткой отвлечь внимание, и судья разглядел это".

"Несмотря на многочисленные возможности, Paramount Skydance продолжает предлагать сделку, которую наш совет директоров единогласно признал не лучшей, чем сделка о слиянии с Netflix", - указано в заявлении.

Ожидается, что пересмотренная структура сделки позволит акционерам WBD проголосовать за предложенную сделку до апреля этого года, говорится в заявлении Warner Bros.

Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25.12.25, 10:09 • 33331 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Столкновения
Делавэр
Netflix