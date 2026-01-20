$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 8100 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 16959 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 14410 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 22413 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22303 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22566 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21110 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17663 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37340 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Популярнi новини
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії
Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Netflix та Warner Bros. Discovery змінили пропозицію злиття студії та стрімінгового бізнесу на повністю готівкову. Це прискорить угоду на тлі тиску від Paramount Skydance.

Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount

Netflix та Warner Bros. Discovery у вівторок заявили, що пропозиція Netflix щодо злиття студії та стрімінгового бізнесу Warner Bros. тепер буде повністю за готівку, а не за готівку та акціями, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Компанії кажуть, що нова структура простіша та що угода може бути закрита швидше - спроба швидко укласти угоду, на тлі того, як Paramount Skydance посилює тиск своєю власною ворожою пропозицією щодо WBD.

WBD у грудні заявила, що погодилася на угоду про продаж своєї студії та стрімінгового бізнесу Netflix за готівку та акції за 27,75 доларів за акцію WBD.

Нова пропозиція за готівку має ту саму ціну. Netflix заявив, що профінансує пропозицію готівкою, а також кредитними лініями та зобов'язаннями щодо фінансування.

Пропозиція Paramount за готівку, яка включала весь WBD, а не лише студійні та стрімінгові активи, оцінила WBD у 30 доларів за акцію.

WBD посилалася на ризики, пов'язані зі структурою фінансування пропозиції Paramount, відхиливши її пропозиції.

Paramount, стверджуючи, що її пропозиція була кращою для акціонерів, почала вживати судових заходів проти WBD у своєму прагненні отримати актив.

Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13.01.26, 17:09 • 60205 переглядiв

Минулого тижня Paramount подала позов, щоб змусити компанію розкрити "основну інформацію" про процес торгів, щоб акціонери могли "ухвалити обґрунтоване рішення щодо того, чи пропонувати свої акції в нашій пропозиції".

Вона також запропонувала боротьбу через посередників проти ради директорів Warner Bros. Discovery, заявивши, що має намір висунути кандидатів у директори через кілька тижнів.

Суддя штату Делавер у четвер відхилив прохання Paramount прискорити розгляд позову проти Warner Bros. Discovery, стверджуючи, що медіагігант не зазнав непоправної шкоди від WBD.

У своїй заяві Warner Bros. Discovery заявила, що позов "був ще однією несерйозною спробою відвернути увагу, і суддя розгледів це".

"Попри численні можливості, Paramount Skydance продовжує пропонувати угоду, яку наша рада директорів одноголосно визнала не кращою за угоду про злиття з Netflix", - вказано у заяві.

Очікується, що переглянута структура угоди дозволить акціонерам WBD проголосувати за запропоновану угоду до квітня цього року, йдеться у заяві Warner Bros.

Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25.12.25, 10:09 • 33331 перегляд

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
