Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount

Netflix та Warner Bros. Discovery у вівторок заявили, що пропозиція Netflix щодо злиття студії та стрімінгового бізнесу Warner Bros. тепер буде повністю за готівку, а не за готівку та акціями, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Компанії кажуть, що нова структура простіша та що угода може бути закрита швидше - спроба швидко укласти угоду, на тлі того, як Paramount Skydance посилює тиск своєю власною ворожою пропозицією щодо WBD.

WBD у грудні заявила, що погодилася на угоду про продаж своєї студії та стрімінгового бізнесу Netflix за готівку та акції за 27,75 доларів за акцію WBD.

Нова пропозиція за готівку має ту саму ціну. Netflix заявив, що профінансує пропозицію готівкою, а також кредитними лініями та зобов'язаннями щодо фінансування.

Пропозиція Paramount за готівку, яка включала весь WBD, а не лише студійні та стрімінгові активи, оцінила WBD у 30 доларів за акцію.

WBD посилалася на ризики, пов'язані зі структурою фінансування пропозиції Paramount, відхиливши її пропозиції.

Paramount, стверджуючи, що її пропозиція була кращою для акціонерів, почала вживати судових заходів проти WBD у своєму прагненні отримати актив.

Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix

Минулого тижня Paramount подала позов, щоб змусити компанію розкрити "основну інформацію" про процес торгів, щоб акціонери могли "ухвалити обґрунтоване рішення щодо того, чи пропонувати свої акції в нашій пропозиції".

Вона також запропонувала боротьбу через посередників проти ради директорів Warner Bros. Discovery, заявивши, що має намір висунути кандидатів у директори через кілька тижнів.

Суддя штату Делавер у четвер відхилив прохання Paramount прискорити розгляд позову проти Warner Bros. Discovery, стверджуючи, що медіагігант не зазнав непоправної шкоди від WBD.

У своїй заяві Warner Bros. Discovery заявила, що позов "був ще однією несерйозною спробою відвернути увагу, і суддя розгледів це".

"Попри численні можливості, Paramount Skydance продовжує пропонувати угоду, яку наша рада директорів одноголосно визнала не кращою за угоду про злиття з Netflix", - вказано у заяві.

Очікується, що переглянута структура угоди дозволить акціонерам WBD проголосувати за запропоновану угоду до квітня цього року, йдеться у заяві Warner Bros.

Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"