Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix

Paramount Skydance у понеділок подала до суду на Warner Bros ​Discovery, щоб отримати більше інформації про конкуруючу угоду з Netflix на суму 82,7 мільярда доларів, що загострило боротьбу за контроль над однією з "найвідоміших голлівудських студій", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Компанія на чолі з Девідом Еллісоном також заявила, що планує висунути директорів до ради директорів Warner Bros., що є одним із її найагресивніших кроків, спрямованих на переконання інвесторів, що її пропозиція на суму 108,7 мільярда доларів, виплачена повністю готівкою, перевершує угоду Netflix з готівкою та акціями.

Paramount та Netflix ведуть запеклу боротьбу за Warner Bros, її цінні кіно- та телестудії та її велику бібліотеку контенту, яка включає "Гаррі Поттера" та всесвіт DC Comics.

Минулого тижня Warner Bros відхилила останню пропозицію Paramount, порадивши акціонерам проголосувати за угоду з Netflix.

Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN

У листі до акціонерів Paramount також заявила, що запропонує поправку до статуту Warner Bros, яка вимагатиме схвалення акціонерів для будь-якого розділення кабельного телевізійного бізнесу медіагіганта, що є ключовим для угоди з Netflix.

Аргумент Paramount полягає в тому, що її пропозиція повністю готівкою в 30 доларів за акцію за всю компанію Warner Bros перевершує пропозицію Netflix у 27,75 доларів за акцію за студії та потокові активи, що передбачає готівку та акції, і це дозволить легше подолати регуляторні перешкоди.

Paramount подала позов до Канцлерського суду штату Делавер, прагнучи домогтися розкриття фінансового аналізу, що лежить в основі підтримки радою директорів Warner Bros злиття Netflix.

Материнська компанія CBS минулого тижня заявила, що вартість кабельного відділення Warner Bros практично нічого не варта, і повторила свою поправку після чергової відмови від ради директорів Warner Bros. У понеділок Paramount посилила свої намагання, але ще не збільшила ціну, яку готова заплатити.

"Я не думаю, що позов має велике значення. Знадобиться багато часу, щоб пройти через судову систему, якщо вони повністю підуть цим шляхом, - сказав Крейг Хубер, аналітик Huber Research Partners. - Якщо вони достатньо сильно хочуть Warner Bros, нехай підвищують ставку. Гроші говорять самі".

Warner Bros також заявила, що буде винна Netflix 2,8 мільярда доларів за розірвання угоди, якщо відмовиться від неї, що є частиною додаткових витрат на розірвання угоди у 4,7 мільярда доларів.

Змінена пропозиція включала 40 мільярдів доларів власного капіталу, особисто гарантованих співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном, батьком генерального директора Paramount Девіда Еллісона, та 54 мільярди доларів боргу.

Paramount іде у ва-банк: мільярдер Еллісон особисто гарантує $40 млрд для поглинання Warner Bros. Discovery

"WBD наводила дедалі новіші причини для уникнення угоди з Paramount, але чого вона ніколи не говорила, бо не може, так це те, що угода з Netflix фінансово перевершує нашу фактичну пропозицію", - написала Paramount у листі до інвесторів.

"Якщо рада директорів WBD не вирішить скористатися своїм правом взаємодіяти з нами згідно з угодою про злиття Netflix, це, ймовірно, вплине на ваше голосування на зборах акціонерів", - додали в компанії.

Paramount стверджувала, що розкриття фінансового аналізу Warner Bros. має вирішальне значення для інвесторів, які зважують, чи пропонувати свої акції Paramount до закінчення терміну дії пропозиції, яку можна продовжити, 21 січня.

"Час має вирішальне значення, - заявила Paramount у позові проти Warner Bros, генерального директора Девіда Заслава та ключового інвестора Джона Мелоуна, серед інших. - Будь-яке рішення щодо продовження залежатиме, частково, від кількості запропонованих акцій".

У своїй заяві Warner Bros. заявила, що позов є "безпідставним", додавши, що Paramount ще не "підвищила ціну та не усунула численні й очевидні недоліки своєї пропозиції".

Акції Warner Bros. у понеділок впали на 1,6%, тоді як акції Netflix залишилися без змін, а Paramount зросли на 0,4%.

Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"