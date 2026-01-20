На Закарпатье в районе Мукачево зафиксировали землетрясение

20 января Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки в районе города Мукачево Закарпатской области. Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера, а эпицентр залегал на глубине 9 км. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно принятой классификации, это землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания могли заметить лишь отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий.

Специалисты центра собирают данные от населения для уточнения энергетических параметров явления. Граждан, ощутивших толчки, просят оставить соответствующее сообщение на официальном сайте Главного центра специального контроля.

