На Закарпатье в районе Мукачево зафиксировали землетрясение

18:44 • 3378 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 15214 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 16338 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 27722 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20359 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 26873 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24404 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24452 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21657 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 18091 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
Популярные новости
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 16350 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 29339 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 8034 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 10914 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 12042 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 240 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 15214 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 27722 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 29379 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 43585 просмотра
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 2168 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 3486 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 3742 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 12078 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 10947 просмотра
На Закарпатье в районе Мукачево зафиксировали землетрясение

Киев • УНН

 • 14 просмотра

20 января 2026 года в районе Мукачево произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера на глубине 9 км. Его могли почувствовать отдельные люди в помещениях.

На Закарпатье в районе Мукачево зафиксировали землетрясение

20 января Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки в районе города Мукачево Закарпатской области. Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера, а эпицентр залегал на глубине 9 км. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно принятой классификации, это землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания могли заметить лишь отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещений, особенно на верхних этажах зданий.

Специалисты центра собирают данные от населения для уточнения энергетических параметров явления. Граждан, ощутивших толчки, просят оставить соответствующее сообщение на официальном сайте Главного центра специального контроля.

В бассейне Черного моря зафиксировано землетрясение: толчки ощутили жители сочи04.01.26, 15:20 • 11393 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Закарпатская область
Мукачево