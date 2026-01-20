$43.180.08
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Закарпатті в районі Мукачева зафіксували землетрус

Київ • УНН

 • 180 перегляди

20 січня 2026 року в районі Мукачева стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера на глибині 9 км. Його могли відчути окремі люди в приміщеннях.

На Закарпатті в районі Мукачева зафіксували землетрус

20 січня Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи в районі міста Мукачево Закарпатської області. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера, а епіцентр залягав на глибині 9 км. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з прийнятою класифікацією, цей землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання могли помітити лише окремі люди, які перебували в спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель.

Фахівці центру збирають дані від населення для уточнення енергетичних параметрів явища. Громадян, які відчули поштовхи, просять залишити відповідне повідомлення на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю.

У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі

Степан Гафтко

