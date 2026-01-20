На Закарпатті в районі Мукачева зафіксували землетрус

20 січня Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи в районі міста Мукачево Закарпатської області. Магнітуда землетрусу склала 2,4 за шкалою Ріхтера, а епіцентр залягав на глибині 9 км. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з прийнятою класифікацією, цей землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання могли помітити лише окремі люди, які перебували в спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах будівель.

Фахівці центру збирають дані від населення для уточнення енергетичних параметрів явища. Громадян, які відчули поштовхи, просять залишити відповідне повідомлення на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю.

У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі