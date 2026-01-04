У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі
Київ • УНН
Біля сочі зафіксовано землетрус близько 13:00 за московським часом. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.
У районі російського сочі зафіксовано землетрус. Постраждалих немає, об'єкти інфраструктури не пошкоджені. Про це повідомив мер міста андрій прошунін, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Підземні поштовхи були зафіксовані близько 13:00 за московським часом. Їх відчули жителі лазаревського району, а також населених пунктів магрі та лазаревське. Постраждалих немає, об'єкти інфраструктури не пошкоджені
Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Чорного моря приблизно за п'ять кілометри від узбережжя сочі. Інтенсивність поштовхів в лазаревському районі склала до чотирьох балів, в центральному районі - до трьох балів.
