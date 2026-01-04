У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 130 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 10110 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 11682 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 31288 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 43376 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52170 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52588 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49003 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62610 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 83923 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
52%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лідер Ірану наказав "поставити на місце" учасників протестів в країні: кількість загиблих зросла до 15 осіб4 січня, 03:20 • 5420 перегляди
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters4 січня, 03:34 • 8280 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 11184 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 15909 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 6248 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 83449 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 102193 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 112841 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 249486 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184772 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18097 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66371 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75901 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73308 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184772 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Дипломатка

У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Біля сочі зафіксовано землетрус близько 13:00 за московським часом. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі

У районі російського сочі зафіксовано землетрус. Постраждалих немає, об'єкти інфраструктури не пошкоджені. Про це повідомив мер міста андрій прошунін, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 13:00 за московським часом. Їх відчули жителі лазаревського району, а також населених пунктів магрі та лазаревське. Постраждалих немає, об'єкти інфраструктури не пошкоджені

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Чорного моря приблизно за п'ять кілометри від узбережжя сочі. Інтенсивність поштовхів в лазаревському районі склала до чотирьох балів, в центральному районі - до трьох балів.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 6,5 стався на глибині 10 км у штаті Герреро, поблизу міста Сан-Маркос. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше дві людини та 12 отримали поранення.

Павло Башинський

Новини СвітуПогода та довкілля
Герреро
Чорне море