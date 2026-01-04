В бассейне Черного моря зафиксировано землетрясение: толчки ощутили жители сочи
Киев • УНН
Возле сочи зафиксировано землетрясение около 13:00 по московскому времени. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
В районе российского cочи зафиксировано землетрясение. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщил мэр города андрей прошунин, сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Подземные толчки были зафиксированы около 13:00 по московскому времени. Их почувствовали жители лазаревского района, а также населенных пунктов магри и лазаревское. Пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря примерно в пяти километрах от побережья сочи. Интенсивность толчков в лазаревском районе составила до четырех баллов, в центральном районе - до трех баллов.
