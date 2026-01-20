Красные кепки с лозунгом "Заставьте Америку уйти" стали символом протестов в Гренландии и Дании

Ироническая интерпретация фирменных кепок Дональда Трампа, созданная магазином одежды в Копенгагене, превратилась в символ солидарности Дании с Гренландией. Аксессуары приобрели популярность на фоне массовых протестов против требований президента США о покупке самоуправляемой территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Красные бейсболки визуально напоминают головные уборы сторонников Трампа с лозунгом "Make America Great Again", однако содержат измененные лозунги, в частности "Сделаем Америку снова великой" (в значении ухода США) и "Уже велика" (относительно Гренландии). По словам совладельца магазина Майкла, первая партия из ста штук месяцами лежала на полках, но после обострения политической ситуации товар стал вирусным и был мгновенно распродан.

Главный владелец магазина Йеспер Рабе Тоннесен также разработал лозунг "Nu det NUUK". Это датский каламбур, созвучный с фразой "Nu det nok" ("Теперь достаточно"), где слово "достаточно" заменено на название столицы Гренландии – Нуук.

Масштабы протестного движения

Владелец магазина лично раздал около 300 таких кепок во время субботнего митинга в Копенгагене. Тоннесен отметил в комментарии агентству Reuters: "Я подумал: Как можно легко общаться, одновременно давя на газ?".

В минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на улицы Копенгагена и Нуука. Протестующие, многие из которых были в ироничных красных кепках, прошли маршем к дипломатическим представительствам США со скандированием "Гренландия не продается".

