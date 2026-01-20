Красные кепки с лозунгом "Заставьте Америку уйти" стали символом протестов в Гренландии и Дании

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:42 • 38 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 4556 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 16638 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 17174 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 28914 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20921 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27125 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24607 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24599 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21712 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 16950 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 30230 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 9036 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 11569 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 12732 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 1674 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 16638 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 28914 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 30299 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 44097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 2606 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 3904 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 4114 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 12790 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 11626 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Красные кепки с лозунгом "Заставьте Америку уйти" стали символом протестов в Гренландии и Дании

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Красные кепки с ироничными лозунгами, пародирующими слоган Дональда Трампа, стали символом протестов в Гренландии и Дании против возможной покупки Гренландии США. Аксессуары, созданные магазином в Копенгагене, разошлись тысячами, объединив протестующих.

Красные кепки с лозунгом "Заставьте Америку уйти" стали символом протестов в Гренландии и Дании

Ироническая интерпретация фирменных кепок Дональда Трампа, созданная магазином одежды в Копенгагене, превратилась в символ солидарности Дании с Гренландией. Аксессуары приобрели популярность на фоне массовых протестов против требований президента США о покупке самоуправляемой территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Красные бейсболки визуально напоминают головные уборы сторонников Трампа с лозунгом "Make America Great Again", однако содержат измененные лозунги, в частности "Сделаем Америку снова великой" (в значении ухода США) и "Уже велика" (относительно Гренландии). По словам совладельца магазина Майкла, первая партия из ста штук месяцами лежала на полках, но после обострения политической ситуации товар стал вирусным и был мгновенно распродан.

Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США20.01.26, 20:49 • 1192 просмотра

Главный владелец магазина Йеспер Рабе Тоннесен также разработал лозунг "Nu det NUUK". Это датский каламбур, созвучный с фразой "Nu det nok" ("Теперь достаточно"), где слово "достаточно" заменено на название столицы Гренландии – Нуук.

Масштабы протестного движения

Владелец магазина лично раздал около 300 таких кепок во время субботнего митинга в Копенгагене. Тоннесен отметил в комментарии агентству Reuters: "Я подумал: Как можно легко общаться, одновременно давя на газ?".

В минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на улицы Копенгагена и Нуука. Протестующие, многие из которых были в ироничных красных кепках, прошли маршем к дипломатическим представительствам США со скандированием "Гренландия не продается". 

Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова17.01.26, 22:53 • 4742 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Недвижимость
Выборы в США
Тренд
Бренд
Дипломатка
Гренландия
Reuters
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты