Красные кепки с лозунгом "Заставьте Америку уйти" стали символом протестов в Гренландии и Дании
Киев • УНН
Красные кепки с ироничными лозунгами, пародирующими слоган Дональда Трампа, стали символом протестов в Гренландии и Дании против возможной покупки Гренландии США. Аксессуары, созданные магазином в Копенгагене, разошлись тысячами, объединив протестующих.
Ироническая интерпретация фирменных кепок Дональда Трампа, созданная магазином одежды в Копенгагене, превратилась в символ солидарности Дании с Гренландией. Аксессуары приобрели популярность на фоне массовых протестов против требований президента США о покупке самоуправляемой территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Красные бейсболки визуально напоминают головные уборы сторонников Трампа с лозунгом "Make America Great Again", однако содержат измененные лозунги, в частности "Сделаем Америку снова великой" (в значении ухода США) и "Уже велика" (относительно Гренландии). По словам совладельца магазина Майкла, первая партия из ста штук месяцами лежала на полках, но после обострения политической ситуации товар стал вирусным и был мгновенно распродан.
Впервые за столетие Канада смоделировала действия на случай вероятного военного вторжения со стороны США20.01.26, 20:49 • 1192 просмотра
Главный владелец магазина Йеспер Рабе Тоннесен также разработал лозунг "Nu det NUUK". Это датский каламбур, созвучный с фразой "Nu det nok" ("Теперь достаточно"), где слово "достаточно" заменено на название столицы Гренландии – Нуук.
Масштабы протестного движения
Владелец магазина лично раздал около 300 таких кепок во время субботнего митинга в Копенгагене. Тоннесен отметил в комментарии агентству Reuters: "Я подумал: Как можно легко общаться, одновременно давя на газ?".
В минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на улицы Копенгагена и Нуука. Протестующие, многие из которых были в ироничных красных кепках, прошли маршем к дипломатическим представительствам США со скандированием "Гренландия не продается".
Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова17.01.26, 22:53 • 4742 просмотра