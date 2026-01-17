Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 12779 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 20932 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 19540 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 31000 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 41326 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35987 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 52097 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28577 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43885 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36080 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo17 января, 12:09 • 15998 просмотра
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 5270 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 3956 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света16:25 • 6662 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф16:36 • 3768 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 21224 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 52097 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 29940 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 61583 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 91773 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Гренландия
Франция
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19497 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17356 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15661 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15228 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 26825 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Тысячи людей в Копенгагене и Нууке протестовали против требований Трампа передать Гренландию под контроль США. Участники акций подчеркнули, что остров имеет право самостоятельно определять свое будущее.

Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова
Фото: Reuters

17 января тысячи людей в Копенгагене и Нууке вышли на улицы, чтобы выразить протест против требований президента США Дональда Трампа передать Гренландию под американский контроль. Участники акций подчеркнули, что остров имеет право самостоятельно определять свое будущее, и отвергли возможность любой покупки или силового захвата территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия жизненно важна для безопасности США из-за ее стратегического расположения и огромных залежей полезных ископаемых. Более того, Белый дом не исключил применения силы для установления контроля над островом. В ответ на эти угрозы Дания уже запросила военную поддержку у других европейских стран, которые направили свой персонал на остров для усиления обороны.

Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17.01.26, 19:03 • 3706 просмотров

Марши в Копенгагене и Нууке

В столице Дании более 20 000 демонстрантов прошли маршем к посольству США. Люди держали плакаты с надписями "Гренландия не продается", "Нет значит нет" и "Руки прочь от Гренландии".

Я пришла сюда сегодня, потому что считаю важным показать, что Гренландия не продается. Это не игрушка. Это наш дом

– заявила государственная служащая Ная Холм во время митинга в Нууке.

В столице Гренландии тысячи людей во главе с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном направлялись к американскому консульству, скандируя "Калааллит Нунат" – самоназвание острова на гренландском языке.

Призыв к миру

Глава организации гренландцев в Дании "Uagut" Джули Радемахер выразила благодарность за солидарность датского общества и призвала мировое сообщество обратить внимание на агрессивную риторику Вашингтона.

Я очень благодарна за огромную поддержку, которую мы, гренландцы, получаем... мы также посылаем миру послание, что вы все должны проснуться

– подчеркнула Джули Радемахер. 

Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии: Макрон отреагировал на тарифные угрозы Трампа17.01.26, 21:51 • 1422 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты