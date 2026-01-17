Дания и Гренландия вышли на массовые протесты из-за угроз Трампа по аннексии острова

17 января тысячи людей в Копенгагене и Нууке вышли на улицы, чтобы выразить протест против требований президента США Дональда Трампа передать Гренландию под американский контроль. Участники акций подчеркнули, что остров имеет право самостоятельно определять свое будущее, и отвергли возможность любой покупки или силового захвата территории. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия жизненно важна для безопасности США из-за ее стратегического расположения и огромных залежей полезных ископаемых. Более того, Белый дом не исключил применения силы для установления контроля над островом. В ответ на эти угрозы Дания уже запросила военную поддержку у других европейских стран, которые направили свой персонал на остров для усиления обороны.

В столице Дании более 20 000 демонстрантов прошли маршем к посольству США. Люди держали плакаты с надписями "Гренландия не продается", "Нет значит нет" и "Руки прочь от Гренландии".

Я пришла сюда сегодня, потому что считаю важным показать, что Гренландия не продается. Это не игрушка. Это наш дом