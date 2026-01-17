Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии: Макрон отреагировал на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на решение США ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. Он подчеркнул, что Европа будет действовать сообща в случае подтверждения этих мер. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Франция привержена суверенитету и независимости народов в Европе и других странах. Это руководит нашим выбором. Это лежит в основе нашей приверженности Организации Объединенных Наций и ее Уставу. Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, и именно на этой основе мы создали коалицию тех, кто стремится к прочному и длительному миру, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность

Он отметил, что именно на этой основе Франция также решила принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии.

Мы полностью берем на себя это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах нашей Европы. Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы будут реагировать едино и скоординировано, если они будут подтверждены. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами