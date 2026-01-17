$43.180.08
Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии: Макрон отреагировал на тарифные угрозы Трампа

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на решение США ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. Он подчеркнул, что Европа будет действовать сообща в случае подтверждения этих мер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на решение США ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. Он подчеркнул, что Европа будет действовать сообща в случае подтверждения этих мер. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Франция привержена суверенитету и независимости народов в Европе и других странах. Это руководит нашим выбором. Это лежит в основе нашей приверженности Организации Объединенных Наций и ее Уставу. Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, и именно на этой основе мы создали коалицию тех, кто стремится к прочному и длительному миру, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность

- написал Макрон.

Он отметил, что именно на этой основе Франция также решила принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии.

Мы полностью берем на себя это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах нашей Европы. Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы будут реагировать едино и скоординировано, если они будут подтверждены. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами

- заявил Макрон.

Напомним

Дональд Трамп вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Гренландия
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Соединённые Штаты
Украина