17 січня, 12:49 • 11664 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 18426 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 18091 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 29570 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 40023 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35203 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 50603 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28309 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43494 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35882 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії: Макрон відреагував на тарифні погрози Трампа

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на рішення США запровадити мита проти європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Він наголосив, що Європа діятиме спільно у разі підтвердження цих заходів.

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на рішення США запровадити мита проти європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Він наголосив, що Європа діятиме спільно у разі підтвердження цих заходів. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах. Це керує нашим вибором. Це лежить в основі нашої відданості Організації Об'єднаних Націй та її Статуту. Саме на цій основі ми підтримуємо та продовжуватимемо підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили коаліцію тих, хто прагне міцного та тривалого миру, щоб захищати ці принципи та нашу безпеку

- написав Макрон.

Він зазначив, що саме на цій основі Франція також вирішила взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. 

Ми повністю беремо на себе це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах нашої Європи. Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями. Тарифні погрози є неприйнятними та не мають місця в цьому контексті. Європейці реагуватимуть єдино та скоординовано, якщо вони будуть підтверджені. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету. Саме в цьому дусі я буду взаємодіяти з нашими європейськими партнерами

- заявив Макрон.

Нагадаємо

Дональд Трамп запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Ґренландія
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Данія
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна