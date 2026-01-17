Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії: Макрон відреагував на тарифні погрози Трампа
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на рішення США запровадити мита проти європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Він наголосив, що Європа діятиме спільно у разі підтвердження цих заходів.
Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах. Це керує нашим вибором. Це лежить в основі нашої відданості Організації Об'єднаних Націй та її Статуту. Саме на цій основі ми підтримуємо та продовжуватимемо підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили коаліцію тих, хто прагне міцного та тривалого миру, щоб захищати ці принципи та нашу безпеку
Він зазначив, що саме на цій основі Франція також вирішила взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії.
Ми повністю беремо на себе це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах нашої Європи. Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями. Тарифні погрози є неприйнятними та не мають місця в цьому контексті. Європейці реагуватимуть єдино та скоординовано, якщо вони будуть підтверджені. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету. Саме в цьому дусі я буду взаємодіяти з нашими європейськими партнерами
Дональд Трамп запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.