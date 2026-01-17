Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії: Макрон відреагував на тарифні погрози Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на рішення США запровадити мита проти європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Він наголосив, що Європа діятиме спільно у разі підтвердження цих заходів. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах. Це керує нашим вибором. Це лежить в основі нашої відданості Організації Об'єднаних Націй та її Статуту. Саме на цій основі ми підтримуємо та продовжуватимемо підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили коаліцію тих, хто прагне міцного та тривалого миру, щоб захищати ці принципи та нашу безпеку - написав Макрон.

Він зазначив, що саме на цій основі Франція також вирішила взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії.

Ми повністю беремо на себе це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах нашої Європи. Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями. Тарифні погрози є неприйнятними та не мають місця в цьому контексті. Європейці реагуватимуть єдино та скоординовано, якщо вони будуть підтверджені. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету. Саме в цьому дусі я буду взаємодіяти з нашими європейськими партнерами - заявив Макрон.

Нагадаємо

Дональд Трамп запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.