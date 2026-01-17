$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Данія та Гренландія вийшли на масові протести через погрози Трампа щодо анексії острова

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Тисячі людей у Копенгагені та Нууку протестували проти вимог Трампа передати Гренландію під контроль США. Учасники акцій наголосили, що острів має право самостійно визначати своє майбутнє.

Данія та Гренландія вийшли на масові протести через погрози Трампа щодо анексії острова
Фото: Reuters

17 січня тисячі людей у Копенгагені та Нууку вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти вимог президента США Дональда Трампа передати Гренландію під американський контроль. Учасники акцій наголосили, що острів має право самостійно визначати своє майбутнє, і відкинули можливість будь–якої купівлі чи силового захоплення території. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія є життєво важливою для безпеки США через її стратегічне розташування та величезні поклади корисних копалин. Ба більше, Білий дім не виключив застосування сили для встановлення контролю над островом. У відповідь на ці погрози Данія вже запросила військову підтримку в інших європейських країн, які надіслали свій персонал на острів для посилення оборони.

Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17.01.26, 19:03 • 3544 перегляди

Марші в Копенгагені та Нууку

У столиці Данії понад 20 000 демонстрантів пройшли маршем до посольства США. Люди тримали плакати з написами "Гренландія не продається", "Ні означає ні" та "Руки геть від Гренландії".

Я прийшла сюди сьогодні, бо вважаю важливим показати, що Гренландія не продається. Це не іграшка. Це наш дім

– заявила державна службовиця Ная Холм під час мітингу в Нууку.

У столиці Гренландії тисячі людей на чолі з прем'єр–міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном прямували до американського консульства, скандуючи "Калаалліт Нунат" – самоназву острова гренландською мовою.

Заклик до світу

Голова організації гренландців у Данії "Uagut" Джулі Радемахер висловила вдячність за солідарність данського суспільства та закликала світову спільноту звернути увагу на агресивну риторику Вашингтона.

Я дуже вдячна за величезну підтримку, яку ми, гренландці, отримуємо... ми також надсилаємо світові послання, що ви всі повинні прокинутися

– наголосила Джулі Радемахер. 

Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії: Макрон відреагував на тарифні погрози Трампа 17.01.26, 21:51 • 1038 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Сполучені Штати Америки