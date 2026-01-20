$43.180.08
Червоні кепки з гаслом "Змусьте Америку йти геть" стали символом протестів у Гренландії та Данії

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Червоні кепки з іронічними гаслами, що пародіюють слоган Дональда Трампа, стали символом протестів у Гренландії та Данії проти можливої купівлі Гренландії США. Аксесуари, створені магазином у Копенгагені, розійшлися тисячами, об'єднавши протестувальників.

Червоні кепки з гаслом "Змусьте Америку йти геть" стали символом протестів у Гренландії та Данії

Іронічна інтерпретація фірмових кепок Дональда Трампа, створена магазином одягу в Копенгагені, перетворилася на символ солідарності Данії з Гренландією. Аксесуари набули популярності на тлі масових протестів проти вимог президента США щодо купівлі самоврядної території. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Червоні бейсболки візуально нагадують головні убори прихильників Трампа з лозунгом "Make America Great Again", проте містять змінені гасла, зокрема "Зробимо Америку знову великою" (у значенні відходу США) та "Вже велика" (щодо Гренландії). За словами співвласника магазину Майкла, перша партія зі ста штук місяцями лежала на полицях, але після загострення політичної ситуації товар став вірусним і був миттєво розпроданий.

Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США20.01.26, 20:49 • 1178 переглядiв

Головний власник магазину Єспер Рабе Тоннесен також розробив гасло "Nu det NUUK". Це данський каламбур, що співзвучний із фразою "Nu det nok" ("Тепер досить"), де слово "досить" замінено на назву столиці Гренландії – Нуук.

Масштаби протестного руху

Власник магазину особисто роздав близько 300 таких кепок під час суботнього мітингу в Копенгагені. Тоннесен зазначив у коментарі агентству Reuters: "Я подумав: Як можна легко спілкуватися, водночас тиснучи на газ?".

Минулого вікенду десятки тисяч людей вийшли на вулиці Копенгагена та Нуука. Протестувальники, багато з яких були в іронічних червоних кепках, пройшли маршем до дипломатичних представництв США зі скандуванням "Гренландія не продається". 

Данія та Гренландія вийшли на масові протести через погрози Трампа щодо анексії острова17.01.26, 22:53 • 4742 перегляди

Степан Гафтко

