Червоні кепки з гаслом "Змусьте Америку йти геть" стали символом протестів у Гренландії та Данії

Іронічна інтерпретація фірмових кепок Дональда Трампа, створена магазином одягу в Копенгагені, перетворилася на символ солідарності Данії з Гренландією. Аксесуари набули популярності на тлі масових протестів проти вимог президента США щодо купівлі самоврядної території. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Червоні бейсболки візуально нагадують головні убори прихильників Трампа з лозунгом "Make America Great Again", проте містять змінені гасла, зокрема "Зробимо Америку знову великою" (у значенні відходу США) та "Вже велика" (щодо Гренландії). За словами співвласника магазину Майкла, перша партія зі ста штук місяцями лежала на полицях, але після загострення політичної ситуації товар став вірусним і був миттєво розпроданий.

Головний власник магазину Єспер Рабе Тоннесен також розробив гасло "Nu det NUUK". Це данський каламбур, що співзвучний із фразою "Nu det nok" ("Тепер досить"), де слово "досить" замінено на назву столиці Гренландії – Нуук.

Масштаби протестного руху

Власник магазину особисто роздав близько 300 таких кепок під час суботнього мітингу в Копенгагені. Тоннесен зазначив у коментарі агентству Reuters: "Я подумав: Як можна легко спілкуватися, водночас тиснучи на газ?".

Минулого вікенду десятки тисяч людей вийшли на вулиці Копенгагена та Нуука. Протестувальники, багато з яких були в іронічних червоних кепках, пройшли маршем до дипломатичних представництв США зі скандуванням "Гренландія не продається".

