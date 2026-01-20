Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 2950 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 6622 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 11200 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 21989 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 20181 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 32453 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21849 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27627 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25023 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25030 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 11658 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 14401 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15646 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 7096 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 6762 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 6828 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 21989 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 32453 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 33872 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 46060 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 4672 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 5888 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 7146 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15674 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 14428 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Фильм

Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова готовиться к возможному военному конфликту, который, хоть и маловероятен, не исключается. Правительство создаст рабочую группу и предоставит рекомендации, в частности по запасу продуктов на пять дней.

Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению

Военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Об этом заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Он призвал жителей острова готовиться к возможному вторжению.

Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя полностью исключать

- сказал Нильсен.

По его словам, правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни. Кроме того, продолжается работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, включая совет иметь дома запас продуктов питания как минимум на пять дней.

Гренландия находится под сильным давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям

- отметил министр финансов Гренландии, бывший глава правительства Муте Б. Эгеде.

Издание добавляет, что в рамках укрепления безопасности территории Дания и еще семь стран НАТО на прошлой неделе направили на остров несколько офицеров в рамках операции Arctic Endurance. Объединенное арктическое командование Дании теперь расширит военные учения, которые могут проводиться круглый год.

Напомним

На Всемирном экономическом форуме в Давосе европейские лидеры выразили решительный протест против намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и его угроз ввести пошлины. Несмотря на призывы бизнес-лидеров к сдержанности, руководство ЕС подчеркнуло готовность защищать свой суверенитет.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен20.01.26, 16:57 • 2422 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты