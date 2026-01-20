Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению

Военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Об этом заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Он призвал жителей острова готовиться к возможному вторжению.

Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя полностью исключать - сказал Нильсен.

По его словам, правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни. Кроме того, продолжается работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, включая совет иметь дома запас продуктов питания как минимум на пять дней.

Гренландия находится под сильным давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям - отметил министр финансов Гренландии, бывший глава правительства Муте Б. Эгеде.

Издание добавляет, что в рамках укрепления безопасности территории Дания и еще семь стран НАТО на прошлой неделе направили на остров несколько офицеров в рамках операции Arctic Endurance. Объединенное арктическое командование Дании теперь расширит военные учения, которые могут проводиться круглый год.

Напомним

На Всемирном экономическом форуме в Давосе европейские лидеры выразили решительный протест против намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и его угроз ввести пошлины. Несмотря на призывы бизнес-лидеров к сдержанности, руководство ЕС подчеркнуло готовность защищать свой суверенитет.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен