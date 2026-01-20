Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 2962 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 6642 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 11210 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 22000 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 20184 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 32457 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21851 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27629 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25025 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25033 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo20 січня, 13:02 • 11658 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 14401 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 15646 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 7096 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 6762 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 6840 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 21999 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 32456 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 33875 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 46064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 4676 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 5892 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 7156 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 15679 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 14434 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Фільм

Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав мешканців острова готуватися до можливого військового конфлікту, який, хоч і малоймовірний, не виключається. Уряд створить робочу групу та надасть рекомендації, зокрема щодо запасу продуктів на п'ять днів.

Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення

Військовий конфлікт між Гренландією і США є малоймовірним, але такий сценарій не можна виключати. Про це заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Він закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення.

Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати

- сказав Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті. Крім того, триває робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, включно з порадою мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.

Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв

- зазначив міністр фінансів Гренландії, колишній глава уряду Муте Б. Егеде.

Видання додає, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.

Нагадаємо

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі європейські лідери висловили рішучий протест проти намірів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та його погроз запровадити мита. Попри заклики бізнес-лідерів до стриманості, керівництво ЄС наголосило на готовності захищати свій суверенітет.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн20.01.26, 16:57 • 2422 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки