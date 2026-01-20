Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення
Київ • УНН
Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав мешканців острова готуватися до можливого військового конфлікту, який, хоч і малоймовірний, не виключається. Уряд створить робочу групу та надасть рекомендації, зокрема щодо запасу продуктів на п'ять днів.
Військовий конфлікт між Гренландією і США є малоймовірним, але такий сценарій не можна виключати. Про це заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Він закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення.
Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати
За його словами, уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті. Крім того, триває робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, включно з порадою мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.
Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв
Видання додає, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.
Нагадаємо
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі європейські лідери висловили рішучий протест проти намірів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та його погроз запровадити мита. Попри заклики бізнес-лідерів до стриманості, керівництво ЄС наголосило на готовності захищати свій суверенітет.
Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн20.01.26, 16:57 • 2422 перегляди