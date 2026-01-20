Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення

Військовий конфлікт між Гренландією і США є малоймовірним, але такий сценарій не можна виключати. Про це заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Він закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення.

Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати - сказав Нільсен.

За його словами, уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті. Крім того, триває робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, включно з порадою мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.

Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв - зазначив міністр фінансів Гренландії, колишній глава уряду Муте Б. Егеде.

Видання додає, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.

Нагадаємо

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі європейські лідери висловили рішучий протест проти намірів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та його погроз запровадити мита. Попри заклики бізнес-лідерів до стриманості, керівництво ЄС наголосило на готовності захищати свій суверенітет.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн