Трамп не приедет в Париж на саммит G7, Макрон покидает Давос до его прибытия - СМИ

15:45 • 9108 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 11869 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 21125 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 16897 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 24557 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 23300 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 23474 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21391 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17859 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37767 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
В Верховной Раде аппарат переходит на дистанционку - нардеп20 января, 07:46 • 3990 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 13217 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 24239 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 4574 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 6436 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 9108 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 21125 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 24369 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 40731 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 71964 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 546 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 1440 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 6636 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 4726 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 35236 просмотра
Трамп не приедет в Париж на саммит G7, Макрон покидает Давос до его прибытия - СМИ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать Париж для участия в экстренном саммите G7, предложенном Макроном. Макрон также не продлит свое пребывание в Давосе до прибытия Трампа.

Трамп не приедет в Париж на саммит G7, Макрон покидает Давос до его прибытия - СМИ

Президент США Дональд Трамп не планирует на этой неделе посещать Париж для участия в экстренном саммите "Группы семи", который предложил его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN, пишет УНН.

Детали

"В настоящее время президент Трамп не имеет планов поездки в Париж", — отметил чиновник.

Макрон выдвинул это предложение в текстовом сообщении Трампу, которое американский президент впоследствии обнародовал в социальных сетях.

"Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. Могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в рамках мероприятия", — написал Макрон.

В том же сообщении французский президент также предложил организовать ужин перед возвращением Трампа в Вашингтон.

В настоящее время Франция председательствует в "Группе семи". Саммит лидеров G7 запланирован на июнь во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Макрон раскритиковал "власть сильнейшего" и "имперские амбиции" в завуалированной критике США20.01.26, 18:13 • 1418 просмотров

В то же время, как сообщает Reuters, Макрон подтвердил, что не планирует продлевать свое пребывание в Давосе до среды — дня, когда туда прибывает Трамп.

"Мне не нужно менять свой график", — сказал он, добавив, что его отъезд вечером был запланирован заранее.

Французские чиновники уже давно защищают усилия Макрона по прямому диалогу с Трампом, отмечая, что лидеры часто общаются импровизированно — звонят и обмениваются сообщениями вне официальных дипломатических каналов.

Близкие к Макрону люди считают, что Трамп выделяет его из-за последовательной позиции в защиту демократических принципов.

"Возглавляя сопротивление, Франция становится мишенью", — заявил агентству Reuters депутат из лагеря Макрона Пьер-Александр Ланглад.

Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте20.01.26, 09:19 • 5858 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Давос
Белый дом
Reuters
G7
Вашингтон
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция