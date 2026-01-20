Трамп не приедет в Париж на саммит G7, Макрон покидает Давос до его прибытия - СМИ

Президент США Дональд Трамп не планирует на этой неделе посещать Париж для участия в экстренном саммите "Группы семи", который предложил его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN, пишет УНН.

Детали

"В настоящее время президент Трамп не имеет планов поездки в Париж", — отметил чиновник.

Макрон выдвинул это предложение в текстовом сообщении Трампу, которое американский президент впоследствии обнародовал в социальных сетях.

"Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. Могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в рамках мероприятия", — написал Макрон.

В том же сообщении французский президент также предложил организовать ужин перед возвращением Трампа в Вашингтон.

В настоящее время Франция председательствует в "Группе семи". Саммит лидеров G7 запланирован на июнь во французском городе Эвиан-ле-Бен.

В то же время, как сообщает Reuters, Макрон подтвердил, что не планирует продлевать свое пребывание в Давосе до среды — дня, когда туда прибывает Трамп.

"Мне не нужно менять свой график", — сказал он, добавив, что его отъезд вечером был запланирован заранее.

Французские чиновники уже давно защищают усилия Макрона по прямому диалогу с Трампом, отмечая, что лидеры часто общаются импровизированно — звонят и обмениваются сообщениями вне официальных дипломатических каналов.

Близкие к Макрону люди считают, что Трамп выделяет его из-за последовательной позиции в защиту демократических принципов.

"Возглавляя сопротивление, Франция становится мишенью", — заявил агентству Reuters депутат из лагеря Макрона Пьер-Александр Ланглад.

