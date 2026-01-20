Макрон раскритиковал "власть сильнейшего" и "имперские амбиции" в завуалированной критике США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким предостережением относительно скатывания к политике "власти сильнейшего" в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, раскритиковав внешнюю политику президента США Дональда Трампа и требования США относительно взаимной торговли, единственной целью которой является "ослабление и подчинение Европы", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Конфликты стали нормой", - сказал Макрон, предупреждая о "сдвиге в сторону мира без правил, где международное право попирают ногами, а единственное правило, которое, кажется, имеет значение, - это власть сильнейшего".

"Это, очевидно, очень тревожное время", - сказал Макрон, которого цитирует Sky News.

"Без коллективного управления сотрудничество уступает место неустанной конкуренции", - сказал он.

Макрон, отмечает Sky News, сказал, что недавние торговые соглашения, заключенные с США под угрозой пошлин, "подрывают наши экспортные интересы, требуют максимальных уступок и открыто стремятся ослабить и покорить Европу".

Он раскритиковал "бесконечное накопление новых пошлин, которые принципиально неприемлемы, тем более, когда они используются как рычаг против территориального суверенитета".

В комментариях, которые, казалось, были направлены против Трампа и главы кремля владимира путина, Макрон также раскритиковал "имперские амбиции", вновь появляющиеся, пишет CNN.

"Нам нужна большая стабильность в этом мире, но мы отдаем предпочтение уважению перед хулиганами", – сказал Макрон, которого цитирует Sky News.

Французский президент создал образ сильной Европы, готовой дать отпор угрозам своему территориальному суверенитету, пишет CNN.

"Европа сейчас имеет очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда не соблюдаются правила игры", - сказал он, имея в виду так называемую "торговую базуку" блока, предназначенную для ограничения доступа к европейским рынкам для враждебных торговых партнеров.

"Механизм (Европейского Союза) против принуждения - это мощный инструмент, и мы не должны колебаться использовать его в сегодняшних сложных условиях", - сказал он.

Макрон также призвал Европу сократить свои инвестиции в зарубежные облигации, на фоне того, как блок сейчас является основным покупателем долга США, возможно, намекая на дальнейшее влияние Европы на Белый дом.

