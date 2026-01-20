$43.180.08
Макрон раскритиковал "власть сильнейшего" и "имперские амбиции" в завуалированной критике США

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал внешнюю политику США и торговые требования, направленные на ослабление Европы. Он предостерег от скатывания к политике "власти сильнейшего" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Макрон раскритиковал "власть сильнейшего" и "имперские амбиции" в завуалированной критике США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким предостережением относительно скатывания к политике "власти сильнейшего" в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, раскритиковав внешнюю политику президента США Дональда Трампа и требования США относительно взаимной торговли, единственной целью которой является "ослабление и подчинение Европы", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Конфликты стали нормой", - сказал Макрон, предупреждая о "сдвиге в сторону мира без правил, где международное право попирают ногами, а единственное правило, которое, кажется, имеет значение, - это власть сильнейшего".

"Это, очевидно, очень тревожное время", - сказал Макрон, которого цитирует Sky News.

"Без коллективного управления сотрудничество уступает место неустанной конкуренции", - сказал он.

Макрон, отмечает Sky News, сказал, что недавние торговые соглашения, заключенные с США под угрозой пошлин, "подрывают наши экспортные интересы, требуют максимальных уступок и открыто стремятся ослабить и покорить Европу".

Он раскритиковал "бесконечное накопление новых пошлин, которые принципиально неприемлемы, тем более, когда они используются как рычаг против территориального суверенитета".

В комментариях, которые, казалось, были направлены против Трампа и главы кремля владимира путина, Макрон также раскритиковал "имперские амбиции", вновь появляющиеся, пишет CNN.

"Нам нужна большая стабильность в этом мире, но мы отдаем предпочтение уважению перед хулиганами", – сказал Макрон, которого цитирует Sky News.

Французский президент создал образ сильной Европы, готовой дать отпор угрозам своему территориальному суверенитету, пишет CNN.

"Европа сейчас имеет очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда не соблюдаются правила игры", - сказал он, имея в виду так называемую "торговую базуку" блока, предназначенную для ограничения доступа к европейским рынкам для враждебных торговых партнеров.

"Механизм (Европейского Союза) против принуждения - это мощный инструмент, и мы не должны колебаться использовать его в сегодняшних сложных условиях", - сказал он.

Макрон также призвал Европу сократить свои инвестиции в зарубежные облигации, на фоне того, как блок сейчас является основным покупателем долга США, возможно, намекая на дальнейшее влияние Европы на Белый дом.

Фон дер Ляйен "завуалированно" раскритиковала политику Трампа, но признала его роль в продвижении мирного процесса

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Европа
Соединённые Штаты