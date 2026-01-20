$43.180.08
Публікації
Ексклюзиви
Макрон розкритикував "владу найсильнішого" та "імперські амбіції" у завуальованій критиці США

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував зовнішню політику США та торгові вимоги, спрямовані на послаблення Європи. Він застеріг від скочування до політики "влади найсильнішого" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Макрон розкритикував "владу найсильнішого" та "імперські амбіції" у завуальованій критиці США

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із різким застереженням щодо скочування до політики "влади найсильнішого" у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сьогодні, розкритикувавши зовнішню політику президента США Дональда Трампа і вимоги США щодо взаємної торгівлі, єдиною метою якої є "послаблення та підпорядкування Європи", пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Конфлікти стали нормою", - сказав Макрон, попереджаючи про "зсув у бік світу без правил, де міжнародне право топчуть ногами, а єдине правило, яке, здається, має значення, - це влада найсильнішого".

"Це, очевидно, дуже тривожний час", - сказав Макрон, якого цитує Sky News.

"Без колективного управління співпраця поступається місцем невпинній конкуренції", - сказав він.

Макрон, зазначає Sky News, сказав, що нещодавні торговельні угоди, укладені зі США під загрозою мит, "підривають наші експортні інтереси, вимагають максимальних поступок і відкрито прагнуть послабити та підкорити Європу".

Він розкритикував "нескінченне накопичення нових мит, які є принципово неприйнятними, тим більше, коли вони використовуються як важіль проти територіального суверенітету".

У коментарях, які, здавалося, були спрямовані проти Трампа та глави кремля володимира путіна, Макрон також розкритикував "імперські амбіції", що знову з'являються, пише CNN.

"Нам потрібна більша стабільність у цьому світі, але ми віддаємо перевагу повазі перед хуліганами", – сказав Макрон, якого цитує Sky News.

Французький президент створив образ сильної Європи, готової дати відсіч загрозам своєму територіальному суверенітету, пише CNN.

"Європа зараз має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають і коли не дотримуються правил гри", - сказав він, маючи на увазі так звану "торговельну базуку" блоку, призначену для обмеження доступу до європейських ринків для ворожих торговельних партнерів.

"Механізм (Європейського Союзу) проти примусу - це потужний інструмент, і ми не повинні вагатися використовувати його в сьогоднішніх складних умовах", - сказав він.

Макрон також закликав Європу скоротити свої інвестиції в закордонні облігації, на тлі того, як блок наразі є основним покупцем боргу США, можливо, натякаючи на подальший вплив Європи на Білий дім.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Європа
Сполучені Штати Америки