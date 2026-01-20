Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 19872 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 43622 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 36612 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 38049 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 33576 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 40485 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 19988 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 51030 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 48336 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19109 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Не позволим никому нас перехитрить": Туск - об участии Польши в "Совете мира" Трампа19 января, 21:40 • 4830 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 19883 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 18529 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 14933 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 14362 просмотра
публикации
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 404 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 40485 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 51030 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 48336 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 64779 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Виталий Кличко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Объединенные Арабские Эмираты
Европа
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 21686 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 37152 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 31406 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 36270 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 48325 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Дональд Трамп опубликовал скриншоты текстовых сообщений от Эммануэля Макрона и Марка Рютте в соцсети Truth Social. Президент Франции предлагает встречу G7 в Париже и выражает непонимание по поводу Гренландии. Макрон также предложил пригласить к участию украинцев, датчан, сирийцев и россиян.

Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте

Президент США Дональд Трамп обнародовал скриншоты текстовых сообщений и сказал, что это сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Подробности

В сообщении президент Франции Эммануэль Макрон сказал президенту США Дональду Трампу, что он может организовать встречу G7 в Париже в четверг днем и что он не понимает, что Трамп "делает в отношении Гренландии".

Согласно сообщению, Макрон сказал президенту США, что может пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян принять участие на полях встречи, а также пригласил Трампа поужинать с ним в Париже в четверг.

Как отмечает Sky News, очевидно, сообщение было в приложении для обмена сообщениями Signal.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении Макрона, "текстовое сообщение, которым поделился Трамп, является подлинным". Ответы Трампа, если таковые были, не были частью скриншота, который он опубликовал.

Впоследствии Трамп также опубликовал еще один скриншот текстового сообщения и сказал, что это он Генсека НАТО Марка Рютте следующего содержания: "Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и в Украине. Я предан делу поиска пути вперед в отношении Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш, Марк".

Перед этим Трамп заявил, что имел "очень хороший телефонный разговор" с Рютте по поводу Гренландии и согласился на встречу с "различными сторонами" в Давосе, где проходит ВЭФ.

"Как я уже всем очень четко заявил, Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности, - написал он в сообщении в Truth Social. - Пути назад не будет".

Далее Трамп сказал, что Соединенные Штаты являются "самой мощной страной" в мире "безусловно".

"В значительной степени это связано с восстановлением наших вооруженных сил во время моего первого срока, которое продолжается еще ускоренными темпами", – добавил он.

Лидеры ЕС намерены собраться в четверг вечером в Брюсселе на экстренный саммит после угроз Трампа ввести новые пошлины для нескольких стран ЕС из-за его требования приобрести Гренландию.

Трамп повторил желание США взять под свой контроль Гренландию20.01.26, 08:58 • 782 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Signal
Truth Social
Гренландия
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Сирия
Брюссель
Дания
Париж
Франция
Украина