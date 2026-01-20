Трамп слил текстовые сообщения от Макрона и Рютте

Президент США Дональд Трамп обнародовал скриншоты текстовых сообщений и сказал, что это сообщения от президента Франции Эммануэля Макрона и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в своей соцсети Truth Social, пишет УНН.

Подробности

В сообщении президент Франции Эммануэль Макрон сказал президенту США Дональду Трампу, что он может организовать встречу G7 в Париже в четверг днем и что он не понимает, что Трамп "делает в отношении Гренландии".

Согласно сообщению, Макрон сказал президенту США, что может пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян принять участие на полях встречи, а также пригласил Трампа поужинать с ним в Париже в четверг.

Как отмечает Sky News, очевидно, сообщение было в приложении для обмена сообщениями Signal.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении Макрона, "текстовое сообщение, которым поделился Трамп, является подлинным". Ответы Трампа, если таковые были, не были частью скриншота, который он опубликовал.

Впоследствии Трамп также опубликовал еще один скриншот текстового сообщения и сказал, что это он Генсека НАТО Марка Рютте следующего содержания: "Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и в Украине. Я предан делу поиска пути вперед в отношении Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш, Марк".

Перед этим Трамп заявил, что имел "очень хороший телефонный разговор" с Рютте по поводу Гренландии и согласился на встречу с "различными сторонами" в Давосе, где проходит ВЭФ.

"Как я уже всем очень четко заявил, Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности, - написал он в сообщении в Truth Social. - Пути назад не будет".

Далее Трамп сказал, что Соединенные Штаты являются "самой мощной страной" в мире "безусловно".

"В значительной степени это связано с восстановлением наших вооруженных сил во время моего первого срока, которое продолжается еще ускоренными темпами", – добавил он.

Лидеры ЕС намерены собраться в четверг вечером в Брюсселе на экстренный саммит после угроз Трампа ввести новые пошлины для нескольких стран ЕС из-за его требования приобрести Гренландию.

Трамп повторил желание США взять под свой контроль Гренландию